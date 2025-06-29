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Іпотеку "єОселя" вважають перспективною лише 25% українців
Для переважної більшості українців прийнятною є річна ставка кредитування до 5%.
Українці не поспішають купувати нерухомість у кредит. Попит на житлову іпотеку залишається невизначеним: 59% ще не вирішили, чи готові до такого рішення, 36% точно не розглядають таку можливість. Про це повідомило Delo.ua із посиланням на дослідження Olx Нерухомість.
За даними опитування маркетплейсу, 23% — скоріше за все не розглядають, а 9% — точно готові до купівлі нерухомості у кредит.
Серед переваг такого рішення називають можливість не накопичувати довго (59%), доступ до державних пільгових програм (44%) та фіксовані платежі (42%). Також 33% цінують фіксацію виплат у гривні, 25% — можливість сплачувати поступово, 23% — вигідні умови кредитування.
Небажання купувати майно в кредит українці пояслюють занадто невигідними умовами кредитування, недовірою до іпотеки в цілому.
Водночас державна іпотечна програма "єОселя" виглядає перспективно лише для 25% з-поміж тих, хто розглядає кредит. Проте серед потенційних покупців житла в Україні 42% детально обізнані про програму.
39% респондентів чули про програму єОселя, але не знають її деталей, 15% - мало чули про програму, 4% - ніколи не чули про неї.
Оптимальною річною ставкою переважна більшость українців (76%) вважає кредитування до 5%. Ще 18% погодилися б на 6–8%, і лише 6% — понад 9%.
У червні 2025 року "єОселя" пропонує пільгові умови, включаючи ставки 3% та 7%, проте у програмі можуть взяти участь не всі бажаючі. Комерційні банківські програми пропонують іпотеку під ставки 15% і вище.
Загалом близько 62% опитаних планують купівлю або розглядають можливість придбання житла в найближчі п’ять років, зокрема 61% з них розмірковують над купівлею квартири.
На купівлю житла 44% респондентів хотіли б витратити менше $30 тис., 35% - від $30 тис. до $60 тис., 17% - до $150 тис.
Раніше Delo.ua повідомляло про те, скільки українці готові витрачати на оренду і купівлю житла у 2025 році.
Також повідомлялось про те, що попит у десятки разів перевищує пропозицію: Гетманцев пропонує розширити програму "єОселя".