Іпотеку "єОселя" вважають перспективною лише 25% українців

Для переважної більшості українців прийнятною є річна ставка кредитування до 5%.

Українці не поспішають купувати нерухомість у кредит. Попит на житлову іпотеку залишається невизначеним: 59% ще не вирішили, чи готові до такого рішення, 36% точно не розглядають таку можливість. Про це повідомило Delo.ua із посиланням на дослідження Olx Нерухомість.

За даними опитування маркетплейсу, 23% — скоріше за все не розглядають, а 9% — точно готові до купівлі нерухомості у кредит.

Ставлення до житлових кредитів в Украні більшою мірою негативне. Інфографіка: Olx Нерухомість

Серед переваг такого рішення називають можливість не накопичувати довго (59%), доступ до державних пільгових програм (44%) та фіксовані платежі (42%). Також 33% цінують фіксацію виплат у гривні, 25% — можливість сплачувати поступово, 23% — вигідні умови кредитування.

Небажання купувати майно в кредит українці пояслюють занадто невигідними умовами кредитування, недовірою до іпотеки в цілому.

Стратегія більшості українців - уникати кредитів. Інфографіка: Olx Нерухомість

Водночас державна іпотечна програма "єОселя" виглядає перспективно лише для 25% з-поміж тих, хто розглядає кредит. Проте серед потенційних покупців житла в Україні 42% детально обізнані про програму.

39% респондентів чули про програму єОселя, але не знають її деталей, 15% - мало чули про програму, 4% - ніколи не чули про неї.

Лише 3% українців готові брати іпотеку під 15% - Інфографіка: Olx Нерухомість

Оптимальною річною ставкою переважна більшость українців (76%) вважає кредитування до 5%. Ще 18% погодилися б на 6–8%, і лише 6% — понад 9%.

У червні 2025 року "єОселя" пропонує пільгові умови, включаючи ставки 3% та 7%, проте у програмі можуть взяти участь не всі бажаючі. Комерційні банківські програми пропонують іпотеку під ставки 15% і вище.

Інфографіка: Olx Нерухомість

Загалом близько 62% опитаних планують купівлю або розглядають можливість придбання житла в найближчі п’ять років, зокрема 61% з них розмірковують над купівлею квартири.

На купівлю житла 44% респондентів хотіли б витратити менше $30 тис., 35% - від $30 тис. до $60 тис., 17% - до $150 тис.

Раніше Delo.ua повідомляло про те, скільки українці готові витрачати на оренду і купівлю житла у 2025 році.

Також повідомлялось про те, що попит у десятки разів перевищує пропозицію: Гетманцев пропонує розширити програму "єОселя".