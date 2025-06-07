Не тільки "єОселя". Як розвивається іпотека у 2025 році

Тенденції іпотечного ринку 2025 року - партнерські програми та відновлення комерційної іпотеки.

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Попри війну, ринок житла залишається активним. Головним драйвером цього процесу залишається державна іпотечна програма "єОселя". Втім, зростає й частка так званої "комерційної" іпотеки, тобто кредитів поза межами державної підтримки.

Сьогодні понад 95% іпотечних кредитів українці беруть у межах програми "єОселя", повідомила перша заступниця голови правління банку "Глобус" Олена Дмітрієва Delo.ua. Станом на травень 2025-го вже оформлено понад 17 тисяч таких позик на суму понад 28 млрд грн.

"Можна впевнено сказати, що саме завдяки "єОселі" іпотека в Україні почала розвиватися. Умови за комерційними програмами поки не можуть конкурувати зі ставками вдвічі нижчими, які пропонує держава", — констатувала Дмітрієва.

З початку 2025 року видано 2 334 іпотечні кредити у межах "єОселі" на загальну суму 4,3 млрд грн. Водночас лише 4,5% іпотечних угод оформлено поза державною програмою — але це вже у 2 рази більше, ніж роком раніше.

Первинний ринок набирає вагу

Ще рік тому більше половини угод укладались на "вторинці". Проте нині ситуація змінилась. З початку 2025 року 60% іпотечних угод припали саме на первинний ринок (введені новобудови та об'єкти на етапі будівництва).

Для порівняння: у 2024 році цей показник був у два рази нижчим. Що цікаво — 41% квартир, придбаних у межах "єОселі", знаходяться на вторинному ринку, ще 40% — у новобудовах, що вже здані, і 19% — в будинках, які ще зводяться.

Це свідчить про обережність українців: готові квартири все ще в пріоритеті, однак бажання інвестувати у майбутнє поволі зростає, наголосила Дмітрієва.

Тренд 2025 року — партнерські іпотеки

Одним із трендів останніх місяців стали спільні програми банків і девелоперів, які дозволяють знизити кредитні ставки на 2-5% та заохочують купівлю житла в проєктах, що лише зводяться.

"Це не тільки полегшує доступ до житла, а й стимулює розвиток ринку. Завдяки таким програмам з’являється більше сучасного житла, яке враховує потреби часу: автономність, укриття, енергоефективність", — зазначає Дмітрієва.

Яке житло українці обирають в іпотеку

Основний запит на житло в іпотеку — компактні квартири в комфортних містах. У держпрограмі найпопулярнішим є житло до 50 кв. м — на нього припадає 41% кредитів. Ще 34% — це об’єкти від 50 до 73 кв. метрів. Найбільший попит спостерігається на 1-2-кімнатні квартири площею 45-70 кв. метрів, як у новобудовах, так і на вторинному ринку.

За словами Дмітрієвої, середня вартість об'єктів коливається від 2,3 до 2,8 млн грн. Перший внесок зазвичай не перевищує 30%. У більшості випадків кредити оформлюють на термін до 20 років.

"Попит концентрується на житлі середнього цінового сегмента. Люди хочуть безпеку, зручність і відносну енергоефективність, але при цьому прагнуть вкладатися у розумні бюджети", — додала експертка.

В яких регіонах активно беруть житло в іпотеку

Більшість іпотечних кредитів (понад 80%) видаються у найбільш безпечних і економічно активних регіонах. Топ-5 регіонів - Київ та Київська область, Львівщина, Івано-Франківщина і Закарпаття. Врешті-решт, тут ринок нового житла найрозвиненіший і в цих регіонах налагоджена співпраця між банками та девелоперами.

"Коли банк і забудовник діють спільно, клієнт отримує не тільки нижчі ставки, а й додаткові гарантії — особливо якщо йдеться про будівництво", — наголосила Дмітрієва.

"Комерційна" іпотека: скромно, але стабільно

Попри низьку частку, сегмент комерційної іпотеки залишається важливим. За словами Дмітрієвої, у цьому сегменті переважають угоди на вторинному ринку (60%), але зростає інтерес і до первинного житла — особливо у випадках, коли об’єкт вже здано в експлуатацію.

"Банківські кредити мають свою перевагу: гнучкі умови, відсутність обмежень на рік побудови будинку. Це дозволяє розширити вибір для тих, хто не може скористатися "єОселею", але має стабільний дохід і готовий до довгострокових зобов’язань", — каже Дмітрієва.

Раніше Delo.ua розповідало проте, що в "Укрфінжитлі" пояснили, чому відмов по "єОселі" у 20 разів більше, ніж отриманих кредитів.