Іпотечну ставку 3% "єОселі" не переглядатимуть найближчим часом

Ключові умови популярної державної іпотечної програми залишаються незмінними, у тому числі ставки.

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У найближчі місяці ПрАТ "Укрфінжитло" оголосить кілька нових інструментів для покращення умов популярної державної іпотечної програми “єОселя”, проте ключові умови залишаться без змін. Про це заявила в коментарі Delo.ua начальник управління комунікацій ПрАТ "Укрфінжитло" Алла Дубровик-Рохова.

Нагадаємо, два місяці тому в Національному банку України закликали змінити програму “єОселя”, щоб вона стала меншим тягарем для бюджету і охопила більше людей. Одним із нововведень "єОселі" заступниця голови НБУ Катерина Рожкова пропонувала запровадити зростаючі ставки для соціальної іпотеки.

"Є позиція Мінекономіки - не погіршувати умов програми. Найближчим часом ми анонсуємо кілька нових інструментів, які будуть покращувати умови, розширювати пільгові категорії", - наголосила Дубровик-Рохова.

За її словами, сьогодні під ставку 3% беруть іпотеку більшість позичальників - близько 60%, серед яких найбільше соціальних категорій - військові, лікарі, учителі. Решта учасників (40%) долучаються до програми заставкою 7%.

Окрім того, що "єОселя" повноцінно охопила первинний ринок житла, завдяки програмі позичальники можуть купувати нерухомість вже на етапі її зведення, пояснила Дубровик-Рохова.

"Сьогодні "єОселя" забезпечує державі 97-98% іпотечного ринку. Так не має бути. Український фінансовий ринок і регулятор - Національний банк - мають дбати про те, щоб житло українцям ставало доступнішим, щоб з'явилось більше вигідних інструментів для купівлі житла. Бо саме іпотека є драйвером розвитку ринку нерухомості", - наголосила представниця "Укрфінжитла" під час панелі про доступне житло на Українському будівельному конгресі.

За її словами, країни Європи роблять ставку на масову іпотеку, зважаючи на її вагомий внесок в економіку. Зокрема, у сусідній Молдові 5% ВВП забезпечує ринок іпотеки. Натомість в Україні вплив іпотеки на ВВП складає лише 0,2%, зауважила Дубровик-Рохова.

Як повідомляло цього тижня Delo.ua, за п'ять місяців 2025 року українці вже отримали 4,3 млрд грн кредитів на житло.

Раніше стало відомо, що уряд планує масштабувати успішний досвід "єОселі".