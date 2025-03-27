Нацбанк пропонує змінити фінансову модель "єОселі": що буде з іпотечними ставками

У Національному банку України закликали змінити популярну державну іпотечну програму “єОселя”, щоб вона стала меншим тягарем для бюджету і охопила більше людей.

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Програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" потребує кардинальних змін, у першу чергу переходу від прямого кредитування населення до компенсації відсоткових ставок. Про це заявила перша заступниця голови Нацбанку України Катерина Рожкова, виступаючи на першому Форумі доступної іпотеки, який пройшов у Києві, передає кореспондент Delo.ua.

"Ми маємо прекрасну програму "єОселя" для окремих категорій громадян, але для масової ринкової іпотеки її недостатньо", – сказала Рожкова.

"Нам треба перебудувати саму програму, нам треба запровадити якісне корпоративне управління "єОселі", нам треба зробити звітність "єОселі" прозорою. Треба зробити багато чого, але в першу чергу перейти від прямого кредитування державною установою населення до компенсації ставок", - пояснила заступниця глави НБУ.

Перехід до компенсації ставок, на думку Рожкової, необхідний для того, щоб ця програма стала більш масовою, ринковою і доступною. З іншого боку програма має стати дешевшою для бюджету.

"Багато країн мають програми підтримки іпотеки - це дуже важливий соціальний аспект, драйвер економічного зростання. Але найбільш успішними програмами державної підтримки є такі програми, коли держава не є прямим кредитором, а коли держава створює умови для ринкового іпотечного кредитування", - пояснила Рожкова.

Банкірка зауважила, що обмеженість бюджету заважає "єОселі" масштабуватися. Адже іпотека - це дуже складний і довгостроковий інструмент.

"Йдеться про субсидійовану іпотеку на 20 і більше років. Щоб такі механізми працювали, потрібно, щоб на законодавчому і нормативному рівнях були чітко зафіксовані стратегії, цілі, яких вони хочуть досягати. Треба, щоб у межах житлової стратегії були чітко визначені ті категорії громадян, які мають отримувати державну підтримку. Оскільки це різні категорії громадян, то види і розміри цієї підтримки мають бути різними", - пояснила Рожкова.

Такі нововведення, вважають в НБУ, допоможуть "єОселі" охопити більше людей і в більш довгостроковій перспективі підтримувати субсидійоване іпотечне кредитування, "допоки макроекономічні, макрофінансові і безпекові умови дозволять іпотеці пропонувати ринкові кредити за ставкою нижче 15% річних".

Одним із нововведень "єОселі" Рожкова пропонує запровадити зростаючі ставки для соціальної іпотеки.

"Із 7 чи 10 року іпотеки, коли вже тіло кредиту є меншим, ця компенсаційна ставка буде зменшуватися. Тобто якщо на початку ти платив 7% при ставці 15% (тобі держава 8% компенсувала), через 7 років, вона тобі компенсуватиме 5%", - пояснила банкірка.

На переконання представниці НБУ, для переформатування іпотечної програми також необхідно прийняти низку законодавчих ініціатив, зокрема закон про оцінку майна, закон про сек’юритизацію, імплементувати Європейську іпотечну директиву.

Також банкірка натякнула на те, що тема іпотечної стратегії і стратегії ПрАТ "Укрфінжитло" буде фігурувати у оновленому меморандумі з Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляло сьогодні Delo.ua, уряд планує масштабувати успішний досвід "єОселі".

Раніше сталовідомо, що з моменту старту урядової програми “єОселя” 16 125 родин отримали кредити на суму понад 26,4 млрд грн.