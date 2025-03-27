Нацбанк предлагает изменить финансовую модель "єОселі": что будет с ипотечными ставками

В Национальном банке Украины призвали изменить популярную государственную ипотечную программу "єОселя", чтобы она стала меньшим бременем для бюджета и охватила больше людей.

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Программа доступного ипотечного кредитования "єОселя" требует кардинальных изменений, в первую очередь перехода от прямого кредитования населения к компенсации процентных ставок. Об этом заявила первый заместитель главы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова, выступая на прошедшем в Киеве первом Форуме доступной ипотеки, передает корреспондент Delo.ua.

"Мы имеем прекрасную программу "єОселя" для отдельных категорий граждан, но для массовой рыночной ипотеки ее недостаточно", — сказала Рожкова.

"Нам надо перестроить саму программу, нам нужно ввести качественное корпоративное управление "єОселі", нам нужно сделать отчетность "єОселі" прозрачной. Надо сделать многое, но в первую очередь перейти от прямого кредитования населения государственным учреждением к компенсации ставок", — пояснила замглавы НБУ.

Переход к компенсации ставок, по мнению Рожковой, необходим для того, чтобы эта программа стала более массовой, рыночной и доступной. С другой стороны, программа должна стать дешевле для бюджета.

"Многие страны имеют программы поддержки ипотеки — это очень важный социальный аспект, драйвер экономического роста. Но наиболее успешные те, когда государство не является прямым кредитором, а когда государство создает условия для рыночного ипотечного кредитования", — пояснила Рожкова.

Представитель НБУ отметила, что ограниченность бюджета мешает "єОселі" масштабироваться. Ведь ипотека – это очень сложный и долгосрочный инструмент.

"Речь идет о субсидированной ипотеке на 20 и более лет. Чтобы такие механизмы работали, нужно, чтобы на законодательном и нормативном уровнях были четко зафиксированы стратегии, цели, которых они хотят достигать. Надо, чтобы в рамках жилищной стратегии были четко определены те категории граждан, которые должны получать государственную поддержку, поскольку это разные категории граждан, то виды и размеры поддержки должны быть разными", - объяснила Рожкова.

Одним из нововведений "єОселі" Рожкова предлагает ввести растущие ставки для социальной ипотеки.

"С 7 или 10 года ипотеки, когда уже тело кредита меньше, компенсационная ставка будет уменьшаться. То есть если в начале ты платил 7% при рыночной ставке 15% (государство 8% компенсировало), через 7 лет тебе будут компенсировать 5%", - пояснила она.

Изменения помогут "єОселі" охватить больше людей и в более долгосрочной перспективе поддерживать субсидированное ипотечное кредитование, "пока макроэкономические и макрофинансовые и условия безопасности позволят ипотеке предлагать рыночные кредиты по ставке ниже 15% годовых".

По убеждению представительницы НБУ, для переформатирования ипотечной программы также необходимо принять ряд законодательных инициатив, в частности, закон об оценке имущества, закон о секьюритизации, имплементировать Европейскую ипотечную директиву.

Также банкирша намекнула на то, что тема ипотечной стратегии и стратегии ЧАО "Укрфинжилье" будет фигурировать в обновленном меморандуме с Международным валютным фондом.

Как сообщало сегодня Delo.ua, правительство планирует масштабировать успешный опыт "єОселі".

Ранее стало известно, что с момента старта правительственной программы "єОселя" 16 125 семей получили кредиты на сумму более 26,4 млрд грн.