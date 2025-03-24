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С начала действия программы "єОселя" украинцы получили кредитов более чем на 26,4 млрд грн

єОселя, кредиты, ипотека
На прошлой неделе было выдано 109 кредитов.

С момента старта правительственной программы "єОселя" 16 125 семей получили кредиты на сумму более 26,4 млрд грн. На прошлой неделе было выдано 109 кредитов на общую сумму 202 млн грн.

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Об этом сообщает Правительственный портал.

За прошедшую неделю выдано 109 кредитов на общую сумму 202 млн. грн.

Среди получателей:

  • 42 военнослужащих и силовиков;
  • 7 медиков; 5 педагогов;
  • 1 ученый;
  • 43 семьи без собственного жилья;
  • 9 ВПЛ;
  • 2 ветерана.
Фото 2 — С начала действия программы "єОселя" украинцы получили кредитов более чем на 26,4 млрд грн

О программе "єОселя"

Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Зроблено в Україні", которая направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно создание благоприятных условий для развития производства.

Программа началась в октябре 2022 года. Реализуют ее в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье". Банками-партнерами "єОсели" являются Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, Таскомбанк, BISBANK, Радабанк.

Напомним, первые два заемщика стали владельцами жилья, использовав сертификат "Восстановление" для оплаты первого взноса по ипотеке "єОселя".

Отметим, ЧАО "Укрфинжилье" рассматривает вариант привлечения иностранных банков к участию в государственной программе доступной ипотеки "єОселя".

Автор:
Ольга Опенько