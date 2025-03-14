Какая часть жилья "первой продажи" от застройщика по программе "єОселя"

С начала 2025 года каждая вторая ипотека в рамках государственной программы "єОселя" выдана на жилье от застройщика.52,8% украинцев выбирают либо готовое жилье от девелоперов, либо жилье на стадии строительства.

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Об этом сообщил глава правления "Укрфинжилье" Евгений Мецгер.

Он отметил, что по состоянию на сегодняшний день 15 970 семей уже приобрели собственное жилье на более чем 26,1 миллиарда гривен, а "єОселя" продолжает быть лидером ипотечного рынка и самой масштабной государственной ипотечной программой.

"єОселя" – это не просто программа доступного кредитования. Это экономический инструмент, стимулирующий строительство, создающий рабочие места и поддерживающий украинский бизнес. По данным Минэкономики, каждая гривна, вложенная в "єОселя", генерирует по меньшей мере 2,6 гривны мультипликативного эффекта в строительной отрасли”, – подчеркнул Мецгер.

По его словам, принятые правительством в ноябре прошлого года изменения в условия программы по уменьшению возраста жилья стимулируют продажу квартир от застройщиков, а доля первичного рынка в общей структуре ипотечных сделок растет. Так, с начала года украинцы получили 1130 кредитов, из которых 597 на жилье первой продажи.

Мецгер напомнил, что по данным Министерства экономики Украины, благодаря программе "єОселя" объемы строительства за 9 месяцев 2024 года выросли на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. А по вкладу в рост ВВП среди государственных программ Минэкономики "Сделано в Украине""єОселя" занимает 2 место.

О программе "єОселя"

Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине", которая направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно создание благоприятных условий для развития производства.

Программа началась в октябре 2022 года. Реализуют ее в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье". Банками-партнерами "еОсели" являются Сбербанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, Таскомбанк, BISBANK, Радабанк.

Напомним, первые два заемщика стали владельцами жилья, использовав сертификат "єВідновлення" для оплаты первого взноса по ипотеке "єОселя"