Яка частка житла “першого продажу” від забудовника за програмою "єОселя"

З початку 2025 року кожна друга іпотека в рамках державної програми "єОселя" видана на житло від забудовника.52,8% українців обирають або готове житло від девелоперів, або житло на стадії будівництва.

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Про це повідомив голова правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер.

Він зауважив, що станом на сьогодні 15 970 родин вже придбали власне житло на понад 26,1 мільярда гривень, а "єОселя" продовжує бути лідером іпотечного ринку та наймасштабнішою державною іпотечною програмою.

“єОселя – це не просто програма доступного кредитування. Це економічний інструмент, який стимулює будівництво, створює робочі місця та підтримує український бізнес. За даними Мінекономіки, кожна гривня, вкладена в єОселю, генерує щонайменше 2,6 гривні мультиплікативного ефекту в будівельній галузі”, – підкреслив Мецгер.

За його словами, прийняті урядом в листопаді минулого року зміни до умов програми щодо зменшення віку житла, стимулюють продаж квартир від забудовників, а частка первинного ринку в загальній структурі іпотечних угод зростає. Так, з початку року українці отримали 1130 кредитів, з яких 597 на житло “першого продажу”.

Мецгер нагадав, що за даними Міністерства економіки України, завдяки програмі "єОселя" обсяги будівництва за 9 місяців 2024 року зросли на 23,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. А за внеском у зростання ВВП серед державних програм Мінекономіки “Зроблено в Україні” єОселя посідає 2 місце.

Про програму "єОселя"

Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами "єОселі" є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, Таскомбанк, BISBANK, Радабанк.

Нагадаємо,перші двоє позичальників стали власниками житла, використавши сертифікат “єВідновлення” для оплати першого внеску за іпотекою “єОселя”.