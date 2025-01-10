Завдяки "єОселі" будівництво в Україні зросло на 23,8% за 9 місяців 2024 року

Кожен п’ятий український забудовник приєднався до програми доступного житла “єОселя”, що сприяло зростанню будівництва на 23,8% за 9 місяців 2024 року.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

"єОселя" — ключова ініціатива уряду для розвитку будівельного ринку та українського виробництва будматеріалів. Програма посідає друге місце серед ініціатив "Зроблено в Україні" за внеском у зростання ВВП, сприяє зростанню попиту на будівельні роботи та матеріали і стимулює детінізацію ринку, зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Про будівництво в Україні

Будівництво в Україні за 9 місяців 2024 року збільшилося на 23,8%.

Водночас податкові надходження від забудовників в першому півріччі минулого року зросли у 2.2 рази порівняно з першим півріччям 2023 року.

У 2024 році банками-партнерами в програмі акредитовано 160 нових об'єктів на стадії будівництва від 75 девелоперів.

30 грудня Уряд докапіталізував "Укрфінжитло" на 20 млрд грн через випуск ОВДП.

Це дозволить компанії залучати кошти для видачі нових траншів банкам-партнерам, що, у свою чергу, забезпечить банки ресурсом для надання нових кредитів українцям на придбання житла.

Загалом на сьогодні:

95 забудовників долучилися до участі в програмі;

209 будинків, в яких можна придбати майнові права на квартиру акредитовані банками-партнерами в єОселі;

понад 14,8 тисяч родин отримали пільгові кредити з початку дії програми;

понад 24 млрд грн – сума отриманих українцями в межах "єОселя" пільгових кредитів.

Для акредитації в "єОселі" забудовник має звернутись до банків-партнерів програми. Процес акредитації став зручнішим завдяки впровадженню єдиної анкети для девелоперів.

Про програму

Програма "єОселя" стартувала в жовтні 2022 року.

Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти і одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Її реалізують Міністерство економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами "єОселі" є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, ТАСКОМБАНК, BISBANK та Радабанк.

Delo.ua повідомляло, що у популярній державній іпотечній програмі “єОселя” стався збій фінансування. За останні кілька місяців в усіх регіонах України спостерігаються значні затримки фінансування державної іпотечної програми "єОселя".