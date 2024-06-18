Затримки фінансування за програмою єОселя зросли до кількох місяців, - АФНУ

У популярній державній іпотечній програмі “єОселя” стався збій фінансування.

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За останні кілька місяців в усіх регіонах України спостерігаються значні затримки фінансування державної іпотечної програми "єОселя". Про це Delo.ua повідомила голова Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха.

"Затримки дуже великі і ніяким чином на це неможливо вплинути", - наголосила рієлторка.

За її словами, багато іпотек зависло в часі. Якщо раніше після погодження банку кошти від ПрАТ "Укрфінжитло" заходили на рахунок продавця наступного дня, максимум - в межах тижня, то зараз кошти можуть затриматись на півтора-два місяці або й більше.

"Учасник програми, наприклад, знайшов квартиру, банк зробив погодження за програмою "єОселя", виділив кошти, а оформлення іпотечного кредиту зупиняється через затримки у фінансуванні. Адже банки не дають кредити під 3%, це держава компенсує їм витрати через "Укрфінжитло", - пояснила Гайдамаха.

Затримка коштів від держави може бути від двох місяців і аж до півроку. За словами голови АФНУ, сьогодні банки оформляють угоди, де погодження було ще на початку травня, тобто покупці і продавці чекали на кошти півтора-два місяці.

"Зараз у нас погодження банку по нашому клієнту було 15 травня. Тобто банк дав добро на кредит, а "Укрфінжитло" досі не підтвердило", - додала рієлторка.

Як впливають на ринок затримки з фінансуванням програми єОселя

Про затримки з фінансування за програмою "єОселя" розповіла в коментарі Delo.ua і Ірина Шапка з іпотечної агенції нерухомості DODOMU. За її словами, минулого літа ринок нерухомості зіштовхнувся з такими ж затримками - і це тривало аж до 1 вересня 2023-го.

"Виділяється ліміт коштів на місяць, і на початку місяця швидко видаються кошти обмеженій кількості учасників, іншим доводиться чекати в черзі ще кілька тижнів. Люди, наприклад, оформили завдаток до 21 червня, рішення банку є, а фінансування на іпотеку немає. Це створює великі проблеми для покупця", - пояснила Ірина Шапка.

За словами рієлторки, затримки суттєво вплинули на кількість видачі іпотек, проте кількість заявок від бажаючих все одно росте. У цій ситуації найбільше страждає покупець, адже за таких обставин власник квартири може відмовитись від угоди або ж підняти ціну.

"Проблема в тому, що продавці на ринку дуже нервують через державні програми - адже це фінансування в гривні. Затримки вважаються зростанням ризиків, що впливає на ціни. Власники страхуються, тому що курс долара росте: договір підписується під одну цифру, а через місяць долар може вирости. Тому так і кажуть: продаж за "єОселею" - це плюс $2-3 тис. до вартості об'єкта. Якщо купівля відбувається за готівку і за валюту - навпаки роблять дисконт", - наголосила Шапка.

Неофіційно на ринку кажуть, що фінансування тимчасово обмежили. Проте, за словами рієлторки, офіційно ніхто нічого не коментує.

Delo.ua звернулось за коментарем в "Укрфінжитло" щодо затримок фінансування програми "єОселя" та очікує на відповідь.