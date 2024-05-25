В Укрфінжитло пояснили, чому відмов по "єОселі" у 20 разів більше, ніж отриманих кредитів

В “Укрфінжитло” назвали три причини відмов в отриманні кредитів, у банку - чотири.

Популярна державна іпотека "єОселя" днями пройшла черговий рубікон - 10 тисяч виданих житлових кредитів за півтора роки дії програми.

Загальна сума виданих кредитів становить 15,7 млрд гривень. Переважну більшість іпотек отримали військовослужбовці ЗСУ за контрактом та силовики – 5 902 (59%). Найчастіше житло обирають у Київській області та Києві – 2688 та 1810 виданих кредитів.

Водночас 10 тисяч кредитів - це лише одна двадцята від 190 тисяч поданих заявок, наголосив керівник дирекції кредитних операцій ПрАТ "Укрфінжитло" Андрій Тарасенко на дискусійній панелі Українського будівельного конгресу.

У березні Delo.ua писало про те, що лише 1% заявникам на "єОселю" схвалили заявку на отримання кредиту. За даними "Опендатабот", за півтора роки роботи програми зафіксовано близько 600 тисяч заявок на пільгову іпотеку. Проте в ПрАТ вважають, що коректніше порівнювати кількість отриманих кредитів із оформленими у банками заявками.

"Успішно подані заявки ми вважаємо підтвердженим наміром придбати житло саме через "єОселю". З одного боку є клієнти, які захотіли подати заявку - це не означає, що вони завтра планують вже купити", - пояснив представник "Укрфінжитло".

По-друге, "далеко не кожному банк може видати іпотеку", наголосив Тарасенко.

"Є певна категорія ВПО, які читають умови програми і вважають, що якщо вони ВПО, значить, їм повинні видати "єОселю". Проте "єОоселя" - не "єВідновлення". Це кредитний продукт, де обов'язковим є рішення банку. Велика кількість заявників отримують негативну відповідь саме в банку", - додав представник ПрАТ.

Третій аспект, який відсіває бажаючих взяти іпотеку, - це пошук квартир, які задовольняють умови як клієнта, так і програми.

"Введене в експлуатацію житло розійшлось в перші роки дії програми. І сьогодні у клієнта постає вибір - чи придбати житло, що будується в акредитованих забудовників, чи продовжувати пошуки. Тут у нас справді є вузьке місце програми. Тому ми всі разом маємо працювати для того, щоб дати пропозицію. Бо дуже багато клієнтів не знаходять квартири", - пояснив він.

Водночас перша заступниця голови правління банку "Глобус" Олена Дмітрієва в коментарі Delo.ua пояснила, що є чотири головних групи причин у відмові громадянам в пільговій іпотеці "єОселя". Це зокрема:

неналежним чином оформлені документи, що подаються;

неможливість підтвердити доходи позичальника - коли наявні офіційні доходи не перекривають необхідні платежі за кредитом;

наявність у власності потенційного позичальника майна, що унеможливлює його участь в пільговій іпотечній програмі;

об’єкт на первинному ринку, в якому громадянин хоче придбати квартиру в кредит, не отримав ані акредитацію від "Укрфінжитла", ані від банку-кредитора.

Щодо відсоткового співвідношення заявок і фактично виданих кредитів, то цілком природно, що кількість охочих може бути в рази більша за кількість наданих кредитів, вважає представниця банку.

"Звісно можна говорити й про те, що стратегія “Укрфінжитла”, зорієнтована на активний розвиток “єОселі” на первинному ринку, є важливим стратегічним рішенням, що може сприяти розвитку будівництва житла. Але не все залежить від “Укрфінжитло”, чи від банку. Забудовник-девелопер має бути зацікавленим в участі в пільговій іпотечній програмі та мати спроможність не лише будувати без “аритмії”, а й намагатися здати власний ЖК у вказаний термін", - пояснила Дмітрієва.

Програма "єОселя" стартувала у жовтні 2022 року, її реалізує Міністерство економіки України спільно з Мінцифрою та ПрАТ “Укрфінжитло”.

Окрім пільгової ставки, із серпня 2023 року стартувала також масова іпотека під 7% для українців, які не мають власного житла. Менше ніж за рік можливістю отримати кредит скористалися понад 2 тисячі українців. Серед них – 131 ветеран та 170 переселенців. Окрім того, з січня цього року стало можливим придбати по "єОселі" і приватні будинки, дуплекси, таунхауси. Наразі за програмою українці придбали 140 таких об’єктів.

Раніше в "Укрфінжитло" пояснили, чому контрактникам дають іпотеку під 3%, іншим військовослужбовцям - 7%.