Лише 1% заявок на "єОселю" отримали пільгові кредити

Програма “єОселя” працює вже майже 1,5 роки і за цей час зафіксовано близько 600 тисяч заявок на пільгову іпотеку. Проте кредит отримує лише 1% від поданих заяв. За даними Укрфінжитло, 44% усіх виданих кредитів за програмою припадає на Ощадбанк. А майже половина кредитів видана у Києві та Київській області.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що 576 303 заявки було подано українцями на пільгове кредитування житла за півтора роки роботи програми "єОселя". Лише по 1% від поданих заявок отримали кредити. 7 605 кредитів на суму понад 11,6 млрд грн було видано станом на кінець лютого 2024 року.

"Наразі лише 1 заявка із 76 поданих отримує кредитування житла за програмою "єОселя"", - повідомляють в "Опендатабот".

Там додають, загалом за програмою "єОселя" працює 7 банків. П’ять з яких державні — Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Сенс банк та два з приватним капіталом — Глобус та Скай банк.

"Найчастіше пільгові кредити на житло видають у Ощадбанку — 44% або майже кожен другий виданий кредит", - зауважують аналітики.

97% від усіх виданих кредитів припадає на 3 банки: Ощадбанк (44%), Приватбанк (30%) та Укргазбанк (23%).

Середня сума кредиту за програмою "єОселя" складає 1,5 млн грн. А більшість кредитів — майже половину або 45% — видають у Києві та Київській області.

Порядок фінансування "єОселі" у 2024 році

1 березня Кабінет міністрів України ухвалив порядок використання коштів для "Укрфінжитла" та програми "єОселя" на 2024 рік. Для фінансування програм виділено майже 1,5 мільярда гривень.

Слід додати, що ринок житла в Україні все ж потрохи оживає. Згідно з даними Міністерства економіки, від старту програми, яка почала свою роботу в жовтні 2022 року, кредити вже отримали 7 400 родин на загальну суму 11,2 млрд грн.

Лише з початку 2024 року понад 1 000 українських сімей взяли кредити на придбання власного житла, на загальну суму 1,8 млрд грн.

У 2023 році українські банки надали 6114 іпотечних кредитів на загальну суму 9,1 млрд грн. Порівняно з минулим роком, обсяг видачі іпотечних кредитів збільшився майже у п’ятеро, а кількість угод зросла втричі.

Нагадаємо, що 22 лютого в Україні об’єднали програми "єОселя" і "єВідновлення". Тепер громадяни, які бажають придбати власне житло у кредит через програму "єОселя", можуть використати кошти з сертифікату "єВідновлення" як перший внесок.

Через "єОселю" можна купувати будинки і таунхауси

Додамо, що з 30 січня 2024 року за програмою “єОселя” можна купувати приватні будинки і таунхауси.

Зазначається, що розмір житла має не перевищувати 62,5 кв. метра на одну людину, плюс 21 кв. метр на кожного наступного члена сім’ї. Будинок має бути зведений не більш ніж 3 роки тому. Тобто, сім'я з трьох осіб може отримати кредит на будинок площею до 104,5 кв.

Програма "єОселя" запрацювала в жовтні 2022 року. У Міністерстві додали, що з моменту запуску програми "єОселя", понад 7 500 українських сімей уже скористалися можливістю взяти кредит на суму понад 11,4 млрд грн для придбання власного житла. Заявки на отримання кредиту та сертифікатів за програмою можна подати через портал та застосунок "Дія", що робить процес максимально доступним і зручним.