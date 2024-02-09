Торік українські банки видали в п’ять разів більше іпотечних кредитів ніж у 2022 році

У 2023 році українські банки надали 6114 іпотечних кредитів на загальну суму 9,1 млрд грн. Порівняно з минулим роком, обсяг видачі іпотечних кредитів збільшився майже у п’ятеро, а кількість угод зросла втричі.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Про це повідомили у Нацбанку України.

На регіональному рівні в 2023 році лідируючі позиції за кількістю виданих іпотечних кредитів посіли Київ та Київська область з 2664 угодами на суму 4,5 млрд грн, що становить 50% від усіх кредитів по країні.

За ними слідують Львівська область з 314 договорами на суму 518 млн грн, Рівненська область з 344 договорами на 461 млн грн, та Вінницька область, де було укладено 304 договори на загальну суму 455 млн грн.

Згідно з повідомленням, в грудні про видачу іпотек повідомили 8 банків, при цьому більшість кредитів були взяті на купівлю житла на вторинному ринку, хоча частка угод на первинному ринку також зросла.

Ключовим фактором розвитку іпотечного сегменту продовжує бути пільгове кредитування в рамках програми "єОселя".

У НБУ зазначили, що середньозважена ефективна ставка по іпотеці у грудні залишилась незмінною порівняно з листопадом і становила 7,6%, що нижче за показник грудня 2022 року, який був 8,3%.

Скільки родин отримали кредити через "єОселю"

У Мінекономіки додали, що з початку старту програми "єОселя" понад 7 тис. родин отримали 10,7 млрд гривень іпотечних кредитів. Лише протягом першого тижня лютого українці отримали за програмою "єОселя" 144 кредити на 232 млн грнк.

Кредити під 3% були видані 80 військовослужбовцям та силовикам, 11 педагогам, 10 медикам та 1 науковцю.

Кредити під 7% отримали 37 українців, які не мають власного житла та 5 ВПО.

У Міністерстві додають, що оформити кредит за програмою "єОселя" можна у 7 банках: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк та Sense Bank.

Нагадаємо, нова державна програма доступного кредитування для українців "єОселя" запрацювала 3 жовтня 2022 року. Спочатку долучитись до програми могли лише пільгові категорії - у першу чергу військові та бюджетники. Та з 1 серпня 2023-го уряд розширив програму – тепер учасники бойових дій, ветерани, переселенці, інших громадян, які не мають у власності житла або хочуть збільшити його площу можуть отримати кредит під 7%.

Джерело фото: ua.depositphotos.com