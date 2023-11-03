В Україні продовжили держпрограму забезпечення молоді житлом

Кабінет міністрів України продовжив до 2026 року державну програму забезпечення молоді житлом, завдяки якій сотні молодих українських родин матимуть можливість отримати пільгові кредити на власну оселю. Також Уряд ухвалив рішення, що дасть змогу людям використовувати сертифікати за знищене житло у межах програми єВідновлення.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні Уряд продовжив до 2026 року державну програму забезпечення молоді житлом, завдяки якій сотні молодих українських родин матимуть можливість отримати пільгові кредити на власну оселю", - зазначив Шмигаль.

За його словами, завдяки цій програмі у будівництво житла буде інвестовано більше 1 млрд грн, а це нові робочі місця, податки, розвиток громад.

"Програма передбачає співфінансування з боку місцевих бюджетів. Ми очікуємо, що місцева влада набагато активніше долучиться до ініціативи", - підкреслив прем’єр-міністр.

Він додав, що також Кабмін врегулював деякі питання в межах програми єВідновлення, що дасть змогу людям почати користуватися сертифікатами за знищене житло.

"З Фонду ліквідації наслідків збройної агресії передбачено 2,5 млрд грн на компенсаційні сертифікати. Тисячі українців зможуть придбати нове житло замість того, що повністю знищили російські терористи. Ми даємо справедливу компенсацію й одночасно стимулюємо будівельну галузь нашої економіки", - наголосив Шмигаль.

Зауважимо, в Україні діє програма доступної іпотеки “єОселя” для придбання житла за вигідними умовами. Вже 4,365 українських родин отримали кредити на придбання житла через програму "єОселя", загальна сума яких становить 6,3 мільярда гривень.

Хто може отримати кредит

За новими умовами кредит на житло під 7% можуть отримати:

ветерани війни та члени їх сімей; учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України;

внутрішньо переміщені особи;

інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше, ніж 52,5 кв. метра для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. метр – на кожного наступного члена сім’ї.

При цьому, умови участі в єОселі для військовослужбовців, силовиків, медиків, педагогів та науковців при цьому залишаються незмінними. Вони можуть отримати пільгову іпотеку під 3% річних.

На яку нерухомість дають іпотеку

Програма орієнтована на первинний ринок нерухомості, аби досягти максимального мультиплікативного ефекту для зростання економіки країни. Придбати квартиру можна буде лише в будинку не старшому трьох років або такому, що зводиться.

Квартиру можна обрати за такими параметрами:

у будинку не старшому трьох років;

у будинку, що зводиться акредитованим банком-партнером забудовником (перелік доступний на сайтах банків).

Вимоги щодо нормативної площі та граничної вартості при цьому зберігаються: не більше 52,5 кв.м на одного плюс 21 кв.м. на кожного наступного члена сімʼї.