Ворог двічі атакував Харків, в Одесі та на Полтавщині пролунали вибухи: ситуація у регіонах (ФОТО)

У ніч на вівторок, 21 травня, російська окупаційна армія атакувала Україну дронами - майже усі вдалося знищити силам української протиповітряної оборони. У Харкові через дві атаки постраждали семеро людей, а в Одесі та на Полтавщині пролунали вибухи.

ППО знищила 28 з 29 "шахедів"

Як інформує командувач Повітряних сил Микола Олещук, росіяни випустили по Україні 29 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ у РФ та мису Чауда у Криму.

У результаті протиповітряного бою оборонці неба знищили 28 "шахедів" в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях.

У Харкові була дронова та ракетна атака

О 02:10 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи у місті.

"Було чути вибух у Харкові. Над містом шахеди, будьте обережні", - написав він.

О 02:15 він поінформував, що вибухи пролунали повторно. Невдовзі стало відомо, що внаслідок ворожої атаки у Харкові пошкоджено кілька приватних будинків: там виникли пожежі. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про трьох постраждалих людей. У них зафіксували гостру реакцію на стрес.

"Кількість постраждалих зросла до чотирьох. Також надана медична допомога на місці", - написав Синєгубов.

Зранку РФ знову атакувала Харків.

"Ранок у Харкові починається зі звуку вибуху. Щодо ранкового прильоту - ціллю був обʼєкт транспортної інфраструктури. Попередньо є одна постраждала людина", - написав Терехов.

Синегубов повідомив, що уламки ворожих дронів зафіксовані в чотирьох локаціях.

Горіли 2 приватних будинки та гараж. Постраждали 3 людини: 61-річний чоловік, 69-річна та 72-річна жінки.

Інші два удари - в дорожнє покриття та тротуар приватного сектору, без пожежі. Постраждалих немає.

Ще один уламок пошкодив мікроавтобус, також виникла пожежа.

Очільник ОВА додав, що о 7:05 внаслідок ракетного обстрілу по обʼєкту транспортної інфраструктури постраждав 53-річний цивільний чоловік.

Згодом він написав про сімох постраждалих внаслідок атак РФ - внаслідок ракетного обстрілу постраждали 2 людини.

"Внаслідок нічного обстрілу БПЛА по чотирьох локаціям у місті пошкоджено 25 вантажних автомобілів і автобусів, 3 легкових автомобілі. Також пошкоджено вікна в триповерховій офісній будівлі комунального підприємства. Пошкоджено 4 приватні будинки", - зазначив Синєгубов.

В Одесі та на Полтавщині пролунали вибухи

Про це повідомив Одеський міський голова Геннадій Труханов о 2:36.

"У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", - написав він.

Суспільне. Полтава о 8:48 повідомило про те, що у Кременчуцькому районі чули звуки вибухів.

Як повідомила пресслужба Сил оборони півдня, цієї ночі російські терористичні війська вкотре спрямували декілька груп ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» по південних регіонах.

Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько 5 годин.

В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 20 баражуючих снарядах:

14 збито на Одещині,

3 - на Херсонщині,

2 у Дніпропетровській області та 1 на Миколаївщині.

Повідомляється, що влучань не допущено.

На Херсонщині є загиблий та поранені

Російська армія минулої доби здійснила удари по 15 населених пунктах Херсонської області, повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Ромашкове, Янтарне, Станіслав, Інженерне, Дніпровське, Білозерка, Токарівка, Михайлівка, Томарине, Новоолександрівка, Червоний Маяк і Херсон.

Пошкоджені сім багатоповерхівок та сім приватних будинків. Зафіксовані влучання в навчальний заклад, промисловий об'єкт, насосну станцію та газогін.

Через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Росіяни обстріляли дві громади на Сумщині

Вночі та зранку 21 травня росіяни двічі обстріляли прикордоння і населені пункти Сумської області, загалом були зафіксовані 13 вибухів.

Про це у Телеграмі повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

По Миропільській громаді ворог бив з мінометів, загалом зафіксовані вісім вибухів.

Білопільську громаду загарбники обстріляли із танка.

На Дніпропетровщині пошкоджені господарські будівлі

Вночі у Криворізькому районі оборонці неба знищили 2 шахеди, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через падіння уламків пошкоджені господарські будівлі.

Від вечора ворог кілька разів атакував Нікопольщину. Застосовував ударні дрони різних типів й артилерію.

Бив по Нікополю, Покровській та Мирівській громадах.

Побиті 6 приватних будинків. Одна господарська споруда знищена, ще 3 – понівечені. Зачепило адмінбудівлю, газогін і лінію електропередач.

Один чоловік загинув у Запорізькій області

Впродовж доби окупанти 434 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

189 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Кам’янське.

16 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та Степногірськ.

229 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Приютного, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Приморського.

Один чоловік загинув під час ворожої атаки по Василівському району.

За добу надійшло 6 повідомлення про руйнування житла.