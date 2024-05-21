Враг дважды атаковал Харьков, в Одессе и Полтавской области раздались взрывы: ситуация в регионах (ФОТО)

В ночь на вторник, 21 мая, российская оккупационная армия атаковала Украину дронами – почти все удалось уничтожить силам украинской противовоздушной обороны. В Харькове из-за двух атак пострадали семь человек, а в Одессе и Полтавской области прогремели взрывы.

ПВО уничтожило 28 из 29 "шахедов"

Как информирует командующий Воздушными силами Николай Олещук, россияне выпустили по Украине 29 ударных БПЛА типа Shahed-131/136 из трех направлений: Приморско-Ахтарск, Курск в РФ и мыса Чауда в Крыму.

В результате противовоздушного боя защитники неба уничтожили 28 "шахедов" в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Херсонской и Кировоградской областях.

В Харькове была дроновая и ракетная атака

В 02:10 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе.

"Был слышен взрыв в Харькове. Над городом шахеды, будьте осторожны", - написал он.

В 02:15 он проинформировал, что взрывы прогремели повторно. Вскоре стало известно, что в результате вражеской атаки в Харькове повреждено несколько частных домов: там возникли пожары. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о трех пострадавших людях. У них зафиксировали острую реакцию на стресс.

"Количество пострадавших выросло до четырех. Также оказана медицинская помощь на месте", - написал Синегубов.

Утром РФ снова атаковала Харьков.

"Утро в Харькове начинается со звука взрыва. Относительно утреннего прилета - целью был объект транспортной инфраструктуры. Предварительно один пострадавший человек", - написал Терехов.

Синегубов сообщил, что обломки вражеских дронов зафиксированы в четырех локациях.

Горели 2 частных дома и гараж. Пострадали 3 человека: 61-летний мужчина, 69-летняя и 72-летняя женщина.

Остальные два удара – в дорожное покрытие и тротуар частного сектора, без пожара. Пострадавших нет.

Еще один обломок повредил микроавтобус, также возник пожар.

Глава ОВА добавил, что в 7:05 в результате ракетных обстрелов по объекту транспортной инфраструктуры пострадал 53-летний гражданский мужчина.

Впоследствии он написал о семи пострадавших в результате атак РФ - в результате ракетных обстрелов пострадали 2 человека.

"В результате ночного обстрела БПЛА по четырем локациям в городе повреждены 25 грузовых автомобилей и автобусов, 3 легковых автомобиля. Также повреждены окна в трехэтажном офисном здании коммунального предприятия. Повреждены 4 частных дома", - отметил Синегубов.

В Одессе и на Полтавщине раздались взрывы

Об этом сообщил Одесский городской голова Геннадий Труханов в 2:36.

"В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах", - написал он.

"Суспільне. Полтава" сообщило о том, что в Кременчугском районе слышали звуки взрывов.

Как сообщила пресс-служба Сил обороны юга, этой ночью российские террористические войска в очередной раз направили несколько групп ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» по южным регионам.

Напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась около 5 часов.

В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 20 баражирующих снарядах:

14 сбит в Одесской области,

3 – на Херсонщине,

2 в Днепропетровской области и 1 в Николаевской области.

Сообщается, что попадания не допущены.

В Херсонской области есть погибший и раненые

Российская армия за прошедшие сутки нанесла удары по 15 населенным пунктам Херсонской области, сообщил председатель областной государственной администрации Александр Прокудин.

По его словам, под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Приднепровское, Ромашково, Янтарное, Станислав, Инженерное, Днепровское, Белозерка, Токаревка, Михайловка, Томарино, Новоалександровка, Красный Маяк и Херсон.

Повреждены семь многоэтажек и семь частных домов. Зафиксированы попадания в учебное заведение, промышленный объект, насосную станцию и газопровод.

Из-за российской агрессии один человек погиб, еще трое получили ранения.

Россияне обстреляли две общины в Сумской области

Ночью и утром 21 мая россияне дважды обстреляли пограничные и населенные пункты Сумской области, всего было зафиксировано 13 взрывов.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

По Миропольской общине враг бил из минометов, в общей сложности зафиксированы восемь взрывов.

Белопольскую общину захватчики обстреляли из танка.

На Днепропетровщине повреждены хозяйственные постройки

Ночью в Криворожском районе защитники неба уничтожили 2 шахеда, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Из-за падения обломков повреждены хозяйственные постройки.

С вечера враг несколько раз атаковал Никопольщину. Применял ударные дроны разных типов и артиллерию.

Бил по Никополю, Покровской и Мировской общинах.

Повреждены 6 частных домов. Одно хозяйственное сооружение уничтожено, еще 3 – изуродованы. Задело админздание, газопровод и линию электропередач.

Один мужчина погиб в Запорожской области

В течение суток оккупанты 434 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 10 населенных пунктов, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

189 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку и Каменское.

16 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку и Степногорск.

229 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Приютного, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки и Приморского.

Один мужчина погиб во время вражеской атаки по Васильевскому району.

За сутки поступило 6 уведомлений о разрушении жилья.