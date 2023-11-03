В Украине продлили госпрограмму обеспечения молодежи жильем

Кабинет министров Украины продлил до 2026 года государственную программу обеспечения молодежи жильем, благодаря которой сотни молодых украинских семей будут иметь возможность получить льготные кредиты на собственное жилье. Также Правительство приняло решение, что позволит людям использовать сертификаты за уничтоженное жилье в рамках программы есть Восстановление.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Сегодня Правительство продлило до 2026 года государственную программу обеспечения молодежи жильем, благодаря которой сотни молодых украинских семей будут иметь возможность получить льготные кредиты на собственное жилье", - отметил Шмигаль.

По его словам, благодаря этой программе в строительство жилья будет инвестировано более 1 млрд грн, а это новые рабочие места, налоги, развитие общин.

"Программа предусматривает софинансирование со стороны местных бюджетов. Мы ожидаем, что местные власти гораздо активнее присоединятся к инициативе", - подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что также Кабмин урегулировал некоторые вопросы в рамках программы єВідновлення, что позволит людям начать пользоваться сертификатами за уничтоженное жилье.

"Из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии предусмотрено 2,5 млрд грн на компенсационные сертификаты. Тысячи украинцев смогут приобрести новое жилье вместо того, что полностью уничтожили российские террористы. Мы даем справедливую компенсацию и одновременно стимулируем строительную отрасль нашей экономики", - подчеркнул Шмигаль.

Заметим, в Украине действует программа доступной ипотеки "єОселя" для приобретения жилья по выгодным условиям. Уже 4,365 украинских семей получили кредиты на приобретение жилья через программу "єОселя", общая сумма которых составляет 6,3 миллиарда гривен.

Кто может получить кредит

По новым условиям кредит на жилье под 7% могут получить:

ветераны войны и члены их семей; участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;

внутренне перемещенные лица;

другие граждане Украины, не имеющие собственной жилой недвижимости или в собственности которых меньше 52,5 кв. метра для семьи с одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. метр – на каждого следующего члена семьи.

При этом условия участия в доме для военнослужащих, силовиков, медиков, педагогов и ученых при этом остаются неизменными. Они могут получить льготную ипотеку под 3% годовых.

На какую недвижимость дают ипотеку

Программа ориентирована на первичный рынок недвижимости, чтобы добиться максимального мультипликативного эффекта для роста экономики страны. Приобрести квартиру можно будет только в доме не старшем трех лет или возводимом.

Квартиру можно выбрать по следующим параметрам:

в доме не старше трех лет;

в здании, возводимом аккредитованным банком-партнером застройщиком (список доступен на сайтах банков).

Требования к нормативной площади и предельной стоимости при этом сохраняются: не более 52,5 кв.м на одного плюс 21 кв.м. на каждого следующего члена семьи.