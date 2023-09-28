В "Дії" появились жилищные сертификаты для владельцев уничтоженной из-за войны недвижимости

В мобильном приложении "Дія" с 28 сентября стали доступны жилищные сертификаты на уничтоженное имущество, сообщают в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.

Для украинцев, которые подавались на получение таких компенсаций, сертификаты доступны во вкладке "єВідновлення". Эти документы подтверждают, что органы местного самоуправления проработали соответствующую заявку и назначили точную сумму компенсации на приобретение нового жилья.

Сведения о сертификате будут храниться в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества. Процедура и стоимость компенсации определяется в соответствии с постановлением Кабинета министров №600 от 30 мая (для квартир и индивидуальных домов при этом действуют разные формулы).

Напомним, что заявления на компенсации за уничтоженные объекты недвижимости украинцы смогли подавать через веб-версию или мобильное приложение "Дія" еще с 15 июля. С 15 августа их должны были рассматривать местные органы власти.

Согласно установленному правительством порядку, граждане могут получить деньги на специально открытую для этого банковскую карту на строительство собственного дома или на приобретение квартиры или дома (в том числе на покупку помещения или дома, которые будут построены в будущем или на инвестирование в их строительство) с использованием жилищного сертификата.

Претендовать на такую помощь могут единоличные собственники жилья, чье жилье было разрушено из-за боевых действий после 24 февраля 2022 года, не подлежит восстановлению, размещено на неоккупированной территории и не в зоне активных боевых действий.

Приоритет предоставляется участникам боевых действий, инвалидам в результате войны и ветеранам, мобилизованным лицам, многодетным семьям, лицам с инвалидностью I и II групп. Владелец жилья при этом не должен иметь судимости за преступления против основ национальной безопасности.

По данным Минвосстановления, уже получено 3 685 заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье. В свою очередь, в рамках первого этапа программы "єВідновлення" - за поврежденное жилье - еще на начало сентября более 12 тысячам украинцам было выплачено более 1 миллиарда гривен.