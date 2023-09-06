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По программе "єВідновлення" уже выплачено более миллиарда гривен
В рамках программы "єВідновлення" уже 12 146 украинцев получили выплаты на общую сумму более 1 миллиарда гривен для ремонта квартир и домов, которые были повреждены в результате российских обстрелов.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Всего было подано более 41 тысяч заявлений на получение помощи от государства. Больше всего таких заявлений поступило с территорий, находившихся под оккупацией или расположенных близко к границе с Россией или к линии фронта.
Среди лидеров по поданным заявлениям и выплатам, такие общины:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- Харьковская – 7 тысяч заявлений;
- Ирпенская – 3 тысячи заявлений;
- Изюмская – 1,6 тысячи заявлений;
- Николаевская – 1,3 тысячи заявлений;
- Балаклейская – 1,3 тысячи заявлений.
Кубраков отметил, что процесс от подачи заявления до получения средств максимально цифровизирован, а алгоритм работы комиссий органов местного самоуправления четкий, прописанный в Постановлении и ограничен чек-листом с указанной стоимостью работ и стройматериалов.
По его словам, 35% участников программы "єВідновлення" - люди, возраст которых превышает 60 лет. Среди старейших получателей помощи – три женщины, которым уже исполнилось 97 лет. Они проживают на территории Киевской и Николаевской областей.
Курбаков подчеркнул, что 75% всех выделенных средств было потрачено на приобретение строительных материалов в небольших местных магазинах, и сами строительные работы были заказаны у физических лиц-предпринимателей.
Напомним, что программа "єВідновлення" была запущена 10 мая 2023 года, и максимальная сумма помощи составляла 200 тысяч гривен.