По программе "єВідновлення" уже выплачено более миллиарда гривен

В рамках программы "єВідновлення" уже 12 146 украинцев получили выплаты на общую сумму более 1 миллиарда гривен для ремонта квартир и домов, которые были повреждены в результате российских обстрелов.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Всего было подано более 41 тысяч заявлений на получение помощи от государства. Больше всего таких заявлений поступило с территорий, находившихся под оккупацией или расположенных близко к границе с Россией или к линии фронта.

Среди лидеров по поданным заявлениям и выплатам, такие общины:

Харьковская – 7 тысяч заявлений;

Ирпенская – 3 тысячи заявлений;

Изюмская – 1,6 тысячи заявлений;

Николаевская – 1,3 тысячи заявлений;

Балаклейская – 1,3 тысячи заявлений.

Кубраков отметил, что процесс от подачи заявления до получения средств максимально цифровизирован, а алгоритм работы комиссий органов местного самоуправления четкий, прописанный в Постановлении и ограничен чек-листом с указанной стоимостью работ и стройматериалов.

По его словам, 35% участников программы "єВідновлення" - люди, возраст которых превышает 60 лет. Среди старейших получателей помощи – три женщины, которым уже исполнилось 97 лет. Они проживают на территории Киевской и Николаевской областей.

Курбаков подчеркнул, что 75% всех выделенных средств было потрачено на приобретение строительных материалов в небольших местных магазинах, и сами строительные работы были заказаны у физических лиц-предпринимателей.

Напомним, что программа "єВідновлення" была запущена 10 мая 2023 года, и максимальная сумма помощи составляла 200 тысяч гривен.