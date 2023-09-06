За програмою "єВідновлення" уже виплачено понад мільярд гривень

У рамках програми "єВідновлення" вже 12 146 українців отримали виплати на загальну суму понад 1 мільярд гривень для ремонту квартир і будинків, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів.

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Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Усього було подано понад 41 тисячу заяв на отримання допомоги від держави. Найбільше таких заяв надійшло з територій, які перебували під окупацією або розташовані близько до кордону з Росією чи до лінії фронту.

Серед лідерів за поданими заявами та виплатами, такі громади:

Харківська – 7 тисяч заяв;

Ірпінська – 3 тисяч заяв;

Ізюмська – 1,6 тисяч заяв;

Миколаївська – 1,3 тисяч заяв;

Балаклійська – 1,3 тисяч заяв.

Кубраков зазначив, що процес від подачі заяви до отримання коштів — максимально цифровізований, а алгоритм роботи комісій органів місцевого самоврядування чіткий, прописаний у Постанові і обмежений чек-листом із вказаною вартістю робіт та будматеріалів.

За його словами, 35% учасників програми "єВідновлення" - люди, вік яких перевищує 60 років. Серед найстарших одержувачів допомоги - три жінки, яким вже виповнилося 97 років. Вони проживають на території Київської та Миколаївської області.

Курбаков підкреслив, що 75% всіх виділених коштів були витрачені на придбання будівельних матеріалів у невеликих місцевих магазинах, і самі будівельні роботи були замовлені у фізичних осіб-підприємців.

Нагадаємо, що програма "єВідновлення" була запущена 10 травня 2023 року, і максимальна сума допомоги становила 200 тисяч гривень.