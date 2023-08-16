"єВідновлення". Картку для отримання виплат тепер оформлюють ще три банки

Картку для виплат за програмою "єВідновлення" тепер можна відкрити також в "Ощадбанку", банку "Восток" та банку "Кліринговий Дім". Про це 16 серпня повідомила пресслужба сервісу "Дія".

Зазначається, що відкриття картки доступне онлайн чи офлайн у відділенні банку. Це можливо до або під час заповнення заяви про отримання виплати в застосунку "Дія".

Крім вищезазначених фінустанов, картку "єВідновлення" відкривають "Приватбанк", Monobank, ПУМБ, "А-Банк", "Сенс Банк", "Райффайзен Банк", Izibank, Sportbank та “Аккордбанк”.

Наразі через "Дію" відправлено вже понад 36 тис. заяв на "єВідновлення". Понад 7 тис. заявників отримують кошти загальною сумою в понад 580 млн грн.

Виплати "єВідновлення"

Програма "єВідновлення" передбачає виплату компенсацій за житло, пошкоджене чи зруйнуване внаслідок російської агресії проти України.

Перший етап програми стартував 10 травня. Спершу йшлося лише про надання громадянам до 200 тис. грн на відновлення помешкань, які отримали незначні пошкодження. Гроші можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт, а також на послуги підрядників.

А з 1 серпня стало доступне оформлення компенсацій і за знищені помешкання. Власники таких обʼєктів зможуть витратити кошти на придбання чи побудову нового житла.

Суму компенсації визначає комісія місцевої влади.