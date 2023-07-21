Кабмін врегулював виплату компенсацій людям, що самостійно відремонтували пошкоджене війною житло

Кабінет міністрів врегулював відносини, пов’язані з наданням компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомості внаслідок бойових дій, терористичних актів та диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України. Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні 21 липня.

Внесеними до відповідних постанов Кабміну змінами, зокрема, збільшено граничний розмір компенсації за окремі категорії нерухомого майна, передбачено механізм надання компенсації за вже виконані ремонтні роботи на пошкодженому об’єкті та процедуру виплати компенсації для таких об’єктів.

"Удосконалено процедуру формування комісій у разі висунення недостатньої кількості представників від громадськості. Уточнено процедуру вибіркового моніторингу розгляду заяв на виплату компенсації та процедуру вибіркової верифікації цільового використання коштів компенсації за пошкоджене нерухоме майно", - додав Мельничук.

В свою чергу, як вказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури та Міністерство цифрової трансформації ще детально повідомлять про те, як виглядатиме механізм компенсації за ремонт мешканцями пошкодженого житла своїми силами.

За його словами в уряді розраховують, що цей механізм "буде готовий восени", і після цього почнуться відповідні виплати. Наразі зазначені відомства роз'яснень ще не давали.

Нагадаємо, що за даними Мінцифри, станом на 19 липня через програму "єВідновлення", що передбачає фінансування пошкодженого житла внаслідок війни, вже подали 27,5 тисячі заяв. Втім, кошти на відновлення отримали поки лиш 1,4 тисячі сімей (на суму 115 мільйонів гривень), тобто 5% з тих, хто подав заявку.