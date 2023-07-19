Через "єВідновлення" кошти на ремонт зруйнованого житла отримали лише 5% постраждалих

Станом на 19 липня через державну програму "єВідновлення", яка передбачає фінансування пошкодженого житла внаслідок війни, вже подали 27 461 заяву. Кошти на відновлення житла вже отримали 1403 сім’ї, що складає лише 5,1% з тих, хто подав заявку, на суму в понад 115 мільйонів гривень. Днями стартував бета-тест другого етапу “єВідновлення” — компенсації за зруйноване майно.

Про це написав віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров зазначив, що прехентував дану програму очільниці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманті Пауер. За його словами, це найскладніша послуга для держави з огляду на те, що відбувається взаємодія держорганів, комісій та банків на різних. В той же час, дана послуга дуже проста для громадян.

"Це не просто заява в "Дії". Команда реалізувала наповнення реєстрів та перевірку інформації, комісій, налаштувала взаємодію з банками — усе, щоб людина могла зручно отримати гроші на ремонт пошкодженого житла", - повідомив він.

Олександр Кубраков, Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури додав, що згідно з програмою сума допомоги складає понад 188 мільйонів гривень для понад 2300 заяв.

Нагадаємо, цього року була запущена програма "єВідновлення", яка передбачає надання грошової допомоги на дрібний ремонт пошкодженого житла. У рамках неї уже подано понад 27,8 тисячі заяв, погоджено виплати для понад 2,3 тисячі заявників.

Наприкінці травня премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив про запуск другого етапу "єВідновлення", який передбачає виплату компенсацій за зруйноване житло внаслідок війни.