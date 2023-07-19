Программа "єВідновлення": средства на ремонт разрушенного жилья получили только 5% пострадавших

По состоянию на 19 июля через государственную программу "єВідновлення", которая предусматривает финансирование поврежденного жилья в результате войны, уже подали 27 461 заявление. Средства на восстановление жилья уже получили 1403 семьи, что составляет лишь 5,1 % из подавших заявку на сумму более 115 миллионов гривен. На днях стартовал бета-тест второго этапа "єВідновлення" - компенсации за разрушенное имущество.

Об этом написал вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Федоров отметил, что прехентировал данную программу главы Агентства США по международному развитию (USAID) Саманте Пауэр. По его словам, это самая сложная услуга для государства, учитывая, что происходит взаимодействие госорганов, комиссий и банков на разных. В то же время данная услуга очень проста для граждан.

"Это не просто заявление в "Дия". Команда реализовала наполнение реестров и проверку информации, комиссий, настроила взаимодействие с банками - все, чтобы человек мог удобно получить деньги на ремонт поврежденного жилья", - сообщил он.

Александр Кубраков, Министр развития общин, территорий и инфраструктуры добавил, что согласно программе сумма помощи составляет более 188 миллионов гривен для более 2300 заявлений.

Напомним, в этом году была запущена программа "єВідновлення", которая предусматривает предоставление денежной помощи на мелкий ремонт поврежденного жилья. В рамках нее уже подано более 27,8 тысяч заявлений, согласованы выплаты для более 2,3 тысяч заявителей.

В конце мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о запуске второго этапа "єВідновлення", который предусматривает выплату компенсаций за разрушенное жилье в результате войны.