Подрыв Каховской ГЭС: пострадавшим стали выплачивать компенсацию

Жители Херсонской области, пострадавшие от затопления в результате разрушения Каховской дамбы, начали получать компенсации от государства и ООН.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Согласно информации, Госказначейство уже перечислило 2,66 миллиона гривен на выплату. Таким образом, первые 532 пострадавших получат помощь в по 5 тысяч гривен. Деньги будут перечислены на их банковские счета, согласно поданным ими заявкам.

Кроме помощи от Украины, жители этих областей могут получить финансовую поддержку от международных организаций, в частности ООН. Размер помощи будет составлять 6600 гривен, и ее получат более 12 тысяч пострадавших.

"Есть государственное решение выплатить единовременную денежную помощь пострадавшим от подтопления. Это решение Президента. Есть возможность ускорить процесс выплат. Я также благодарю международные организации, которые помогают поддерживать наших людей", – отметила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Сколько домов пострадало от подтопления

Сумма прямого ущерба, нанесенного подрывом Каховской ГЭС, уже составляет по меньшей мере $2 млрд. Жилищный фонд пострадал в 80 населенных пунктах: 49 населенных пунктов подтопило в Херсонской области и 31 - в Николаевской.

На Николаевщине было подтоплено более 500 частных домов в сельской местности. В Херсонской области точное общее количество поврежденных или разрушенных жилых домов невозможно определить из-за частичной временной оккупации области. Но предварительные оценки говорят, что около 20-30 тыс. домов попали в зону подтопления, из которых по крайней мере 150 многоэтажных домов в городе Херсон.

Кабинет министров Украины выделил более 980 млн грн на восстановление жилья, затопленного в результате подрыва ГЭС. Средства можно будет получить с помощью услуги "Восстановление", подав заявление через сервис "Действие".