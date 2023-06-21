Подрыв ГЭС. Комиссии в Херсонской области начали обследование поврежденного и разрушенного жилья

На Херсонщине комиссии приступили к обследованию жилья, которое было повреждено или разрушено в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что комиссии созданы при органах местной власти в восьми общинах, наиболее пострадавших от затопления. Речь идет о:

Белозерской поселковой военной администрации;

Дарьевской сельской военной администрации;

Калиновской поселковой военной администрации;

Новокаховской городской администрации;

Станиславской сельской военной администрации;

Тягинской сельской военной администрации;

Херсонской городской военной администрации;

Чернобаевской сельской военной администрации.

Эти комиссии будут заниматься:

обследованием зданий;

составлением соответствующих актов;

внесением результатов обследования в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества;

расчетом сумм компенсаций людям, чье жилье было повреждено или разрушено.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

По состоянию на 20 июня, министр внутренних дел Игорь Клименко информировал о 21 погибшем человеке в результате подрыва, в том числе пять человек погибли из-за прицельных обстрелов россиян.

А днем ранее Центр национального сопротивления сообщал, что во временно оккупированных Алешках после катастрофы погибли более 500 человек, которым россияне отказали в эвакуации.

Кабинет министров Украины выделил более 980 млн грн на восстановление жилья, затопленного в результате подрыва ГЭС. Средства можно будет получить с помощью услуги "єВідновлення", подав заявление через сервис "Дія".