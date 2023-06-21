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Подрыв ГЭС. Комиссии в Херсонской области начали обследование поврежденного и разрушенного жилья
На Херсонщине комиссии приступили к обследованию жилья, которое было повреждено или разрушено в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Отмечается, что комиссии созданы при органах местной власти в восьми общинах, наиболее пострадавших от затопления. Речь идет о:
- Белозерской поселковой военной администрации;
- Дарьевской сельской военной администрации;
- Калиновской поселковой военной администрации;
- Новокаховской городской администрации;
- Станиславской сельской военной администрации;
- Тягинской сельской военной администрации;
- Херсонской городской военной администрации;
- Чернобаевской сельской военной администрации.
Эти комиссии будут заниматься:
- обследованием зданий;
- составлением соответствующих актов;
- внесением результатов обследования в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества;
- расчетом сумм компенсаций людям, чье жилье было повреждено или разрушено.
Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По состоянию на 20 июня, министр внутренних дел Игорь Клименко информировал о 21 погибшем человеке в результате подрыва, в том числе пять человек погибли из-за прицельных обстрелов россиян.
А днем ранее Центр национального сопротивления сообщал, что во временно оккупированных Алешках после катастрофы погибли более 500 человек, которым россияне отказали в эвакуации.
Кабинет министров Украины выделил более 980 млн грн на восстановление жилья, затопленного в результате подрыва ГЭС. Средства можно будет получить с помощью услуги "єВідновлення", подав заявление через сервис "Дія".