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Подрыв ГЭС. Комиссии в Херсонской области начали обследование поврежденного и разрушенного жилья

Подтопление, дома
Подтопление в результате подрыва Каховской ГЭС. Фото: МВД Украины / Facebok

На Херсонщине комиссии приступили к обследованию жилья, которое было повреждено или разрушено в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что комиссии созданы при органах местной власти в восьми общинах, наиболее пострадавших от затопления. Речь идет о:

  • Белозерской поселковой военной администрации;
  • Дарьевской сельской военной администрации;
  • Калиновской поселковой военной администрации;
  • Новокаховской городской администрации;
  • Станиславской сельской военной администрации;
  • Тягинской сельской военной администрации;
  • Херсонской городской военной администрации;
  • Чернобаевской сельской военной администрации.

Эти комиссии будут заниматься:

  • обследованием зданий;
  • составлением соответствующих актов;
  • внесением результатов обследования в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества;
  • расчетом сумм компенсаций людям, чье жилье было повреждено или разрушено.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

По состоянию на 20 июня, министр внутренних дел Игорь Клименко информировал о 21 погибшем человеке в результате подрыва, в том числе пять человек погибли из-за прицельных обстрелов россиян.

А днем ранее Центр национального сопротивления сообщал, что во временно оккупированных Алешках после катастрофы погибли более 500 человек, которым россияне отказали в эвакуации.

Кабинет министров Украины выделил более 980 млн грн на восстановление жилья, затопленного в результате подрыва ГЭС. Средства можно будет получить с помощью услуги "єВідновлення", подав заявление через сервис "Дія".

Автор:
Артем Ющенко