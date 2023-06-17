Уничтожение Каховской ГЭС: ущерб нацпаркам "Великий Луг" и "Каменская Сечь" составил почти 90 млрд грн

Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС нацпарки "Великий Луг" и "Каменская Сечь" постепенно превращаются в пустыню. Ориентировочные убытки для этих территорий составили почти 90 млрд гривен.

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

"Госэкоинспекция уже посчитала ориентировочный ущерб для этих территорий и они колоссальны. Для нацпарка "Великий Луг" более 15 млрд гривен, "Каменская Сечь" – более 73 млрд гривен", - отметил он.

Прогнозируется, что площадь суши на территории этих парков увеличится на тысячи гектаров практически вдвое. В нацпарке "Великий Луг" - более 7 тысяч га, "Каменская Сечь" - на 5,5 тысяч га.

"Недавно цветущие территории и плодородные почвы могут превратиться в пустыню. Это приведет к повышению температур и усугубит климатический кризис. Увеличит риск засух и экстремальных погодных явлений. Мир должен понимать, что такими действиями страна-террорист уничтожает не только Украину. Последствия ощутят все. Агрессор обрекает на голод целые континенты. Ведь от наших поставок зависит жизнь людей в странах Ближнего Востока и Азии. А это около 400 миллионов человек", - подчеркнул министр.

По его словам, чтобы восстановить эти территории до природного состояния, воссоздать животный и растительный мир уйдут десятилетия. Специалисты уже работают над разработкой таких программ и мероприятий.

Напомним, в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщали, что под угрозой уничтожения после подрыва Каховской гидроэлектростанции оказались 333 вида животных и растений, имеющих разный природоохранный статус, и 25 типов местообитания.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям поставил всем профильным структурам задачи по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.

В частности, Минприроды должно совместно с Государственной экологической инспекцией рассчитать все убытки, которые могут быть причинены или уже нанесены действиями РФ: они должны войти в общий перечень военных преступлений против окружающей среды.