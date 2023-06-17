Знищення Каховської ГЕС: збитки нацпарків "Великий луг" та "Кам'янська Січ" склали майже 90 млрд грн

Через підрив окупантами Каховської ГЕС нацпарки "Великий Луг" та "Кам’янська Січ" поступово перетворюються на пустелю. Орієнтовні збитки для цих територій склали майже 90 млрд гривень.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

"Держекоінспекція вже порахувала орієнтовні збитки для цих територій і вони колосальні. Для нацпарку "Великий Луг" понад 15 млрд гривень, "Кам’янська Січ" - понад 73 млрд гривень", - зазначив він.

Прогнозується, що площа суші на території цих парків збільшить на тисячі гектарів, практично вдвічі. У нацпарку "Великий Луг" - на понад 7 тисяч га, "Кам’янська Січ" - на 5,5 тисяч га.

"Нещодавно квітучі території та родючі ґрунти можуть перетворитися на пустелю. Це призведе до підвищення температур та поглибить кліматичну кризу. Збільшить ризик посух та екстремальних погодних явищ. Світ має розуміти, що такими діями країна-терорист нищить не лише Україну. Наслідки відчують усі. Агресор прирікає на голод цілі континенти. Адже від наших поставок залежить і життя людей в країнах Близького Сходу та Азії. А це близько 400 мільйонів людей", - наголосив міністр.

За його словами, щоб відновити ці території до природного стану, відтворити тваринний та рослинний світ підуть десятиріччя. Фахівці вже працюють над розробкою таких програм та заходів.

Нагадаємо, в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів повідомляли, що під загрозою знищення після підриву Каховської гідроелектростанції опинилися 333 види тварин і рослин, які мають різний природоохоронний статус, та 25 типів оселищ.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поставив усім профільним структурам завдання для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

Зокрема, Міндовкілля має спільно з Державною екологічною інспекцією обрахувати всі збитки, які можуть бути нанесені чи вже нанесені діями РФ: вони мають увійти в загальний перелік військових злочинів проти довкілля.