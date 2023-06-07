Угроза 333 видам животных и растений: какова ситуация после подрыва Каховской ГЭС в нацпарках ниже и выше по течению

Под угрозой уничтожения после подрыва Каховской гидроэлектростанции оказались 333 вида животных и растений, имеющих разный природоохранный статус, и 25 типов местообитания. Об этом сообщают в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

В частности, отмечается, что некоторые экосистемы из-за этой катастрофы Украина может потерять навсегда, в частности, в нацпарках "Нижнеднепровский", "Великий Луг", "Каменская Сечь" и "Белобережье Святослава".

По состоянию на сегодняшний день из-за подрыва дамбы ГЭС нацпарк "Нижнеднепровский" затоплен: уровень воды у островов поднялся на 3 метра на площади более 77 тысяч га. Как указывают в Минприроды, интенсивность подтопления снижается, однако вода еще прибывает. Наблюдаются оползни, перенос водой продуктов разрушения пород, страдают здания и техника нацпарка.

"Большая вода зацепила земли Изумрудной сети и Рамсарские угодья, которые имеют мировое значение благодаря их уникальному биоразнообразию, флору и фауну ННП "Нижнеднепровский" - 120 охраняемых ценных видов. В результате российского террора на территории нацпарка погибают животные, а среды обитания исчезают", - отметил министр Руслан Стрелец.

По наблюдениям ведомства, подтопление задело территории, где сохранились типичные и редкие группировки пойменных лесов, болот, лугов, песчаных степей, степных склонов Днепра и балок, обнажений горных пород.

Также отмечается, что через территорию нацпарка "Нижнеднепровский" проходит один из основных миграционных путей птиц - Днепровский, и места остановок очень важны для питания и отдыха мигрирующих птиц. В общей сложности на территории НПП, имеющего более 80 тысяч га природоохранных земель, обитают 60 видов птиц, подлежащих охране.

В оккупированном же нацпарке "Великий Луг" в Запорожской области из-за снижения уровня воды Каховского водохранилища, наоборот, есть риск обмеления водно-болотных угодий "Архипелаг Великие и Малые Кучугуры".

Под угрозой из-за изменений в экосистеме окажется 54 вида рыб, 156 видов птиц, обитающих на островах архипелага. По состоянию на сегодняшний день зафиксировано обмеление на 1,7 метра, вода отошла на 17 метров от берега при том, что критическим показателем считается 8 метров.

Отмечено, что архипелаг "Пойма Семь Маяков" на территории НПП "Великий Луг" обмелеет ориентировочно на 50% при понижении уровня воды на 9 метров, а полное обмеление ожидается при понижении уровня воды на 14 метров. Ввиду этого исчезнет 47 видов рыб, а риски имеются для 137 видов рыб.

Как добавил Стрелец, премьер-министр Денис Шмигаль на заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям поставил всем профильным структурам задачи по ликвидации последствий.

В частности, Минприроды должно совместно с Государственной экологической инспекцией рассчитать все убытки, которые могут быть причинены или уже нанесены действиями РФ: они должны войти в общий перечень военных преступлений против окружающей среды.

Как отметил министр, сейчас водным ресурсам ориентировочно нанесен ущерб на 2 миллиарда гривен. Однако Госэкоинспекция еще должна подсчитать убытки почвам, объектам природно-заповедного фонда, биоразнообразию, лесным и другим природным ресурсам, потому в процессе дальнейшего анализа ситуации эта сумма будет увеличиваться.