Единственный государственный осетровый завод в Украине полностью затоплен (ФОТО)

В результате уничтожения Каховской ГЭС затоплен единственный в Украине государственный осетровый завод. Это прямая угроза дальнейшему воспроизводству популяций осетровых видов рыб, что может привести к их исчезновению в украинских водоемах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что ежегодно завод обеспечивал вселение более 1,5 млн. экземпляров осетровых в водоемы.

В настоящее время масштабы разрушений и объемы ущерба устанавливаются.

"Учитывая особый охранный статус осетровых видов рыб, разрушение осетрового завода будет иметь крайне негативные последствия для экологического состояния Украины и стран Черноморского бассейна", - говорится в сообщении.

Отметим, единственный в Украине государственный осетровый завод «Производственно-экспериментальный Днепровский осетровый рыбоспроизводящий завод имени академика С.Т. Артющика» расположен в селе Днепровское Белозерского района Херсонской области.

Он работал с 1984 года и компенсировал воспроизводство осетровых видов рыб в Украине, потерявших возможность естественного размножения.

Заметим, вследствие уничтожения Каховской ГЭС ущерб для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей может достигнуть 95 тысяч тонн или около 4 млрд грн.

Всего, по предварительным расчетам, ущерб от гибели всех биоресурсов составит до 10,5 млрд грн.