Украина, вероятно, потеряет заводы по разведению рыбы из-за подрыва Каховской ГЭС - эксперт

Ориентировочные масштабы техногенной катастрофы от подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС станут понятны в ближайшие дни. В то же время уже очевидно, что она будет иметь далеко идущие последствия для целых отраслей экономики, таких как разведение мальков рыбы и зарыбление водоемов.

Украина, из-за российского теракта 6 июня, вероятнее всего, потеряет заводы по разведению мальков рыбы сообщил изданию Delo.ua директор ООО "Висмар Аква" Любомир Гайдамака.

Эксперт подчеркивает, что из-за наводнения попадают в зону затопления два государственных завода, которые занимались разведением мальков для зарыбления водоемов. Речь идет о производственно-экспериментальном. Днепровский осетровый рыбоводный завод в селе Днепровское Белозерского района и Херсонский производственно-экспериментальный завод по разведению молодежи частичных рыб в городе Голая Пристань. Соответственно все биоресурсы на предприятиях также ожидает гибель.

"Я так понимаю, что оба будут разрушены, то есть государство потеряет возможности выращивать молодняк для зарыбления. Соответственно, это ударит и по рыбной отрасли, и по экосистеме в регионе, и по бизнесу. Может так случиться, что мы будем сотни лет пожинать плоды этого российского теракта", – объясняет эксперт.

При этом Украина получит потери среди фауны и флоры не только в Днепре, но и в Черном море. Это вызвано тем, что огромная масса пресной воды почти одновременно попадает в Черное море, существенно повлияет на жизнедеятельность его экосистемы, часть которой не сможет адаптироваться к новым условиям и погибнет.

Таким образом, в будущем Украину ждут долгосрочные проблемы с зарыблением водоемов и деградация ее рыболовной отрасли.

Также Любомир Гайдамака отметил катастрофические последствия теракта для рыболовного бизнеса – компании, которые уже приобрели на онлайн-аукционах квоты на отлов определенного количества рыбы в Каховском водохранилище, не смогут воспользоваться своим правом. В этом случае государству следует разработать программу возмещения предпринимателям стоимости этих лотов или компенсировать их предоставлением права вылова эквивалентных объемов биоресурсов в других водоемах.

О предварительных убытках, причиненных терактом на Каховский ГЭС 6 июня, а также взгляд на катастрофу для АПК Херсонщины со стороны зерновиков, трейдеров и представителей аквакультуры, читайте в статье " Уничтожение россиянами Каховской ГЭС - как это повлияет на агросектор Херсонщины ".