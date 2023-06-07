Україна, ймовірно, втратить заводи з розведення риби через підрив Каховської ГЕС - експерт

Орієнтовні масштаби техногенної катастрофи від підриву росіянами греблі Каховської ГЕС стануть зрозумілі найближчим днями. Водночас вже очевидно, що вона матиме далекосяжні наслідки для цілих галузей економіки, таких як розведення мальків риби та зариблення водойм.

Україна, через російський теракт 6 червня, найімовірніше, втратить заводи з розведення мальків риби повідомив виданню Delo.ua директор ТОВ "Вісмар Аква" Любомир Гайдамака.

Експерт підкреслює, що через повінь попадають в зону затоплаення два державні заводи, котрі займалися розведенням мальків для зариблення водойм. Мова йде про виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибоводний завод в селі Дніпровське Білозерського району та Херсонський виробничо-експериментальний завод з розведення молоді частикових риб в місті Гола Пристань. Відповідно, всі біоресурси на підприємствах також чекає загибель.

"Я так розумію, що обидва будуть зруйновані, тобто держава втратить можливості вирощувати молодняк для зариблення. Відповідно, це вдарить і по рибній галузі, і по екосистемі в регіоні, і по бізнесу. Може так статись, що ми будемо сотні років пожинати плоди цього російського теракту", - пояснює експерт.

При цьому Україна отримає втрати серед фауни та флори не тільки в Дніпрі, але і Чорному морі. Це викликано тим, що величезна маса прісної води, що майже одночасно потрапляє в Чорне море, суттєво вплине на життєдіяльність його екосистеми, частина якої не зможе адаптуватись до нових умов і загине.

Таким чином, в майбутньому Україну чекають довгострокові проблеми з зарибленням водойм і деградація її риболовецької галузі.

Також Любомир Гайдамака відмітив катастрофічні наслідки теракту для риболовного бізнесу - компанії, які вже придбали на онлайн-аукціонах квоти на вилов певної кількості риби в Каховському водосховищі, не зможуть скористатись своїм правом. В цьому випадку державі варто розробити програму відшкодування підприємцям вартості цих лотів, або компенсувати їх наданням права вилову еквівалентних обсягів біоресурсів в інших водоймах.

Про попередні збитки, нанесені терактом на Каховський ГЕС 6 червня, а також погляд на катастрофу для АПК Херсонщини зі сторони зерновиків, трейдерів і представників аквакультури, читайте в статті "Знищення росіянами Каховської ГЕС - як це вплине на агросектор Херсонщини".