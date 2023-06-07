- Категорія
- Агро
- Дата публікації
-
Єдиний державний осетровий завод в Україні повністю затоплено (ФОТО)
Внаслідок знищення Каховської ГЕС затоплений єдиний в Україні державний осетровий завод. Це пряма загроза подальшому відтвореню популяцій осетрових видів риб, що може призвести до їх зникнення в українських водоймах.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Зазначається, що щороку завод забезпечував вселення понад 1,5 млн екземплярів молоді осетрових у водойми.
Наразі масштаби руйнувань та обсяги збитків встановлюється.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Враховуючи особливий охоронний статус осетрових видів риб, руйнація осетрового заводу матиме вкрай негативні наслідки для екологічного стану України і країн Чорноморського басейну", - йдеться у повідомленні.
Зауважимо, єдиний в Україні державний осетровий завод «Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод імені академіка С.Т. Артющика» розташований у с. Дніпровське Білозерського району Херсонської області.
Він працював з 1984 року і компенсував відтворення осетрових видів риб в Україні, які втратили можливість природного розмноження у зв’язку із зарегулюванням Дніпра каскадом водосховищ.
Нагадаємо, внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 млрд грн.
Всього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн.