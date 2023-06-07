Єдиний державний осетровий завод в Україні повністю затоплено (ФОТО)

Внаслідок знищення Каховської ГЕС затоплений єдиний в Україні державний осетровий завод. Це пряма загроза подальшому відтвореню популяцій осетрових видів риб, що може призвести до їх зникнення в українських водоймах.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що щороку завод забезпечував вселення понад 1,5 млн екземплярів молоді осетрових у водойми.

Наразі масштаби руйнувань та обсяги збитків встановлюється.

"Враховуючи особливий охоронний статус осетрових видів риб, руйнація осетрового заводу матиме вкрай негативні наслідки для екологічного стану України і країн Чорноморського басейну", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, єдиний в Україні державний осетровий завод «Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод імені академіка С.Т. Артющика» розташований у с. Дніпровське Білозерського району Херсонської області.

Він працював з 1984 року і компенсував відтворення осетрових видів риб в Україні, які втратили можливість природного розмноження у зв’язку із зарегулюванням Дніпра каскадом водосховищ.

Нагадаємо, внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 млрд грн.

Всього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн.