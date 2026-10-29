Середня зарплата в Україні перевищила 33 000 грн: як змінилися доходи і де платять найбільше

У вересні 2026 року середня зарплата штатних працівників в Україні становила 33 153 грн. Це на 24,5% більше, ніж у вересні минулого року, і на 4% вище, ніж у серпні 2026 року. Водночас заборгованість із виплати зарплат сягнула 3,9 млрд грн.

Як пише Dilo, про це повідомляє Держстат.

У яких регіонах платять найбільше

Найвища середня зарплата у вересні була в Києві — 48 994 грн. Далі йдуть Луганська область із показником 37 864 грн та Львівська — 33 802 грн.

Найнижчі зарплати зафіксували в Кіровоградській області — 23 673 грн, Чернігівській — 24 455 грн та Чернівецькій — 24 567 грн.

Які галузі мають найвищі зарплати

Найбільше в середньому заробляли працівники сфери інформації та телекомунікацій — 77 924 грн. Найнижчий показник був в охороні здоров'я та наданні соціальної допомоги — 21 848 грн.

Порівняно із серпнем середня зарплата зросла в більшості видів економічної діяльності. Найбільше зростання зафіксували в освіті — на 28%. У сільському, лісовому та рибному господарстві показник збільшився на 0,3%.

Водночас у низці галузей зарплати знизилися на 1,6–8,2%. Це стосується, зокрема, інформації та телекомунікацій, охорони здоров'я, фінансової діяльності, готельно-ресторанного бізнесу, операцій із нерухомістю, а також державного управління й оборони.

Нагадаємо, у серпні середня зарплата штатних працівників в Україні становила 31 892 грн — на 23,1% більше, ніж рік тому, але на 1,1% менше, ніж у липні.