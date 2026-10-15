Середня зарплата в Україні у жовтні 2026: актуальний рівень доходів

Редакція Dilo зібрала дані robota.ua, щоб проаналізувати ситуацію на ринку праці України станом на жовтень 2026 року. Це попередній зріз за неповний місяць, тому підсумкові показники можуть змінитися. У матеріалі — детальний огляд рівня заробітних плат, основні тенденції місяця та порівняння з вереснем.

Середня зарплата в Україні

Середня зарплата на українському ринку праці за вакансіями станом на жовтень 2026

Джерело: prozora.robota.ua

Географія зарплат в Україні залишається доволі красномовною картою економічних можливостей країни. Різниця між столицею та найменш оплачуваним містом вибірки у жовтні становить 1,7 раза. Лідером, як і раніше, є Київ: 37 500 грн середньої зарплати у вакансіях, як і у вересні. Друге та третє місця посідають Дніпро (35 000 грн) і Львів (29 500 грн), а Одеса має 29 000 грн. Для порівняння, у вересні Дніпро мав 33 000 грн, Львів — 29 450 грн, Одеса — 29 000 грн.

Середину рейтингу утримують міста з відносно стабільним, хоч і не рекордним, ринком праці:

Харків — 29 000 грн;

Вінниця — 26 500 грн;

Запоріжжя — 25 000 грн;

Черкаси — 25 000 грн.

А нижню частину рейтингу формують менші обласні центри, де ринок праці традиційно скромніший:

Житомир — 24 703 грн;

Чернівці — 22 000 грн.

Замикають перелік Чернівці з найскромнішою середньою зарплатою серед усіх міст вибірки — 22 000 грн. Різниця у 1,7 раза між столицею та останнім містом підбірки підтверджує, що ринок праці в Україні залишається помітно нерівномірним.

Середня зарплата на українському ринку праці за резюме станом на жовтень 2026

Джерело: prozora.robota.ua

Зарплатні очікування кандидатів у жовтні помітно різняться між містами, для яких є дані: медіана за резюме у Львові становить 30 000 грн, в Одесі — 25 000 грн. Для довідки, у Києві у вересні очікування кандидатів становили 35 000 грн.

Якщо порівняти ці цифри з пропозиціями роботодавців, розрив виглядає показовим. У Києві у вересні кандидати просили менше, ніж готові були платити компанії: 35 000 проти 37 500 грн. У Львові у жовтні очікування кандидатів (30 000 грн) трохи перевищують пропозиції роботодавців (29 500 грн), так само, як і у вересні (30 000 проти 29 450 грн). В Одесі, навпаки, пропозиції (29 000 грн) випереджають очікування (25 000 грн) на 4 000 грн, і розрив не змінився порівняно з вереснем. Там, де очікування кандидатів випереджають пропозиції, компанії, за оцінками учасників ринку, змушені або підвищувати ставки, або шукати кандидатів довше.

Найбільші зарплатні розриви за сферами діяльності в Україні

Різниця в зарплатах між очікуваннями кандидатів та пропозиціями роботодавців станом на жовтень 2026 (рубрики)

Джерело: prozora.robota.ua

Станом на жовтень найвищі пропозиції роботодавців зафіксовано в тих сферах, де кандидатів найменше. У сфері «Охорона — Безпека — Силові структури» медіанна зарплата у вакансіях становить 70 050 грн (у вересні — 70 000 грн), при цьому на 19 544 вакансії припадає лише 7 014 резюме. У сфері «Державні установи — Місцеве самоврядування» роботодавці пропонують 70 065 грн, як і у вересні, а на 19 070 вакансій подано 1 222 резюме. Для довідки: у вересні саме в цих сферах був найбільший розрив між очікуваннями кандидатів і пропозиціями роботодавців: 20 000 проти 70 000 грн (50 000 грн) в охороні та 30 000 проти 70 065 грн (40 065 грн) у державних установах.

У більшості інших сфер із найбільшою кількістю вакансій пропозиції значно скромніші:

Логістика — Митниця — Склад — 31 500 грн;

Виробництво — Інженери — Технологи — 30 000 грн;

Студенти — Початок кар'єри — Без досвіду — 29 000 грн;

Продажі — Клієнт-менеджмент — 28 500 грн;

Адміністративний персонал — Водії — Кур'єри — 27 500 грн;

Торгівля — 26 000 грн;

Робочі спеціальності — Персонал для дому — 23 200 грн;

Медицина — Фармацевтика — Охорона здоров'я — 22 000 грн.

Конкуренція між кандидатами теж різна. Найбільше резюме на одну вакансію припадає в сферах «Студенти — Початок кар'єри — Без досвіду» (3,7), «Адміністративний персонал — Водії — Кур'єри» (2,6), «Продажі — Клієнт-менеджмент» (2,2) і «Торгівля» (1,7). У логістиці співвідношення становить 1,2. У виробництві (0,75), персоналі для дому (0,78), медицині (0,96), охороні (0,36) і державних установах (0,06) вакансій більше, ніж резюме.

Дефіцит кандидатів не завжди підштовхує зарплати вгору. В охороні та державних установах найменше резюме й найвищі пропозиції, але в медицині й персоналі для дому вакансій теж більше, ніж резюме, а пропозиції найнижчі в таблиці (22 000 і 23 200 грн).

Різниця в зарплатах між очікуваннями і пропозицією за посадами

Серед вакансій, які з'являються на ринку праці України у жовтні 2026 року, переважають пропозиції у сферах логістики, управління, продажів і маркетингу. Найвищі зарплати пропонують на керівних та логістичних позиціях:

Expedite Team Lead (логістика, США): 80 000-200 000 грн;

Заступник регіонального керівника (м. Дніпро): 110 000 грн;

SMM Manager: 60 000-90 000 грн;

Lean manager: 60 000-80 000 грн;

Агент з продажу логістичних послуг (США): 55 000 грн.

Скромніші, але стабільні пропозиції фіксують у сферах роздробу, складської роботи, торгівлі та фінансів:

Менеджер з надання кредитів у ломбард: 34 000-50 000 грн;

Менеджер автозаправного комплексу: 40 000-44 800 грн;

Торговий представник на службове авто: 34 700-40 300 грн;

Різноробочий на склад (закритий цех): 35 000-37 000 грн;

Комірник/комірниця на склад: 35 000 грн.

Найбільше шукають фахівців у логістиці та складській сфері, у продажах і торгівлі, а також менеджерів середньої ланки: від автозаправних комплексів до фінансових послуг. Найвище платять за керівні й логістичні позиції, особливо в проєктах, орієнтованих на ринок США, де верхня межа сягає 200 000 грн; далі йдуть маркетинг і операційний менеджмент із вилкою 60 000-90 000 грн.

Складські та базові торгові позиції стабільно тримаються на рівні 34 000-40 000 грн. Водночас вилка зарплат навіть у межах однієї вакансії буває дуже широкою, подекуди до 120 000 грн, і залежить від досвіду кандидата, формату роботи та готовності роботодавця платити за результат.

Як змінювалися зарплати за останні місяці

Як змінювалися зарплати за останні півроку (з квітня по жовтень 2026)

Джерело: prozora.robota.ua

За останні півроку медіанна зарплата у вакансіях по Україні рухалася хвилеподібно. У квітні вона становила 27 500 грн, потім зростала: 28 000 грн у травні, 29 000 грн у червні та 30 000 грн у липні, що стало піком періоду.

Далі настав відкат: 29 050 грн у серпні, 28 100 грн у вересні та 28 400 грн у жовтні (дані станом на 12 жовтня). Очікування кандидатів увесь цей час були стабільними: медіана за резюме трималася на рівні 25 000 грн у кожному місяці з квітня по жовтень.

Розрив між пропозицією роботодавців і очікуваннями кандидатів то збільшувався, то зменшувався. У квітні він становив 2 500 грн, у травні 3 000 грн, у червні 4 000 грн, а в липні досяг максимуму в 5 000 грн. Потім він скоротився до 4 050 грн у серпні, 3 100 грн у вересні та 3 400 грн у жовтні.

Отже, зарплатні очікування кандидатів майже не реагують на коливання ринку, а ставки роботодавців змінюються помітно. Влітку вони зростали, що, імовірно, пов'язано із сезонним попитом, хоча самі дані цього не підтверджують.

Як змінювалися кількість резюме та вакансій (з квітня по жовтень 2026)

Джерело: prozora.robota.ua

Кількість вакансій по Україні була майже незмінною до серпня: від 160 562 у квітні до піку в 161 263 у червні та 159 930 у серпні. У вересні вона знизилась до 155 369, що приблизно на 3% менше, ніж у квітні. Показник жовтня (113 781 вакансія) попередній, бо місяць ще не завершився, тому його не слід порівнювати з повними місяцями.

Кількість резюме, навпаки, зростала: з 528 373 у квітні до 580 669 у вересні, тобто приблизно на 10%. Було й тимчасове зниження до 509 420 у травні. Показник жовтня (247 588) також попередній.

За попередніми даними жовтня, співвідношення вакансій і резюме залишається на користь роботодавця: на одну вакансію припадає близько 2,2 резюме, тож конкуренція між шукачами за кожну позицію зберігається. Для порівняння, у вересні цей показник становив близько 3,7, але жовтневу цифру варто уточнити після завершення місяця.

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