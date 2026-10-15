Средняя зарплата в Украине в октябре 2026: актуальный уровень доходов

Редакция Dilo собрала данные robota.ua, чтобы проанализировать ситуацию на рынке труда Украины по состоянию на октябрь 2026 года. Это предварительный срез за неполный месяц, поэтому итоговые показатели могут измениться. В материале — подробный обзор уровня заработных плат, основные тенденции месяца и сравнение с сентябрем.

Средняя зарплата в Украине

Средняя зарплата на украинском рынке труда по вакансиям по состоянию на октябрь 2026 года

Источник: prozora.robota.ua

География зарплат в Украине остается довольно красноречивой картой экономических возможностей страны. Разница между столицей и городом с самой низкой оплатой труда в выборке в октябре составляет 1,7 раза. Лидером, как и прежде, остается Киев: 37 500 грн средней зарплаты в вакансиях — столько же, сколько и в сентябре. Второе и третье места занимают Днепр (35 000 грн) и Львов (29 500 грн), а в Одессе показатель составляет 29 000 грн. Для сравнения, в сентябре в Днепре он составлял 33 000 грн, во Львове — 29 450 грн, в Одессе — 29 000 грн.

Середину рейтинга удерживают города с относительно стабильным, хотя и не рекордным, рынком труда:

Харьков — 29 000 грн;

Винница — 26 500 грн;

Запорожье — 25 000 грн;

Черкассы — 25 000 грн.

Нижнюю часть рейтинга формируют небольшие областные центры, где рынок труда традиционно скромнее:

Житомир — 24 703 грн;

Черновцы — 22 000 грн.

Список замыкают Черновцы с самой низкой средней зарплатой среди всех городов выборки — 22 000 грн. Разница в 1,7 раза между столицей и последним городом в подборке подтверждает, что рынок труда в Украине остается заметно неоднородным.

Средняя зарплата на украинском рынке труда по резюме по состоянию на октябрь 2026 года

Источник: prozora.robota.ua

Зарплатные ожидания кандидатов в октябре заметно различаются между городами, по которым есть данные: медиана по резюме во Львове составляет 30 000 грн, в Одессе — 25 000 грн. Для справки: в Киеве в сентябре ожидания кандидатов составляли 35 000 грн.

Если сравнить эти цифры с предложениями работодателей, разница выглядит показательной. В Киеве в сентябре кандидаты запрашивали меньше, чем компании были готовы платить: 35 000 против 37 500 грн. Во Львове в октябре ожидания кандидатов (30 000 грн) немного превышают предложения работодателей (29 500 грн), как и в сентябре (30 000 против 29 450 грн). В Одессе, напротив, предложения (29 000 грн) превышают ожидания (25 000 грн) на 4 000 грн, и этот разрыв не изменился по сравнению с сентябрем. Там, где ожидания кандидатов превышают предложения, компании, по оценкам участников рынка, вынуждены либо повышать ставки, либо дольше искать подходящих специалистов.

Самые большие зарплатные разрывы по сферам деятельности в Украине

Разница между зарплатными ожиданиями кандидатов и предложениями работодателей по состоянию на октябрь 2026 года (рубрики)

Источник: prozora.robota.ua

По состоянию на октябрь самые высокие предложения работодателей зафиксированы в тех сферах, где меньше всего кандидатов. В сфере «Охрана — Безопасность — Силовые структуры» медианная зарплата в вакансиях составляет 70 050 грн (в сентябре — 70 000 грн), при этом на 19 544 вакансии приходится всего 7 014 резюме. В сфере «Государственные учреждения — Местное самоуправление» работодатели предлагают 70 065 грн — столько же, сколько и в сентябре, — а на 19 070 вакансий подано 1 222 резюме. Для справки: в сентябре именно в этих сферах наблюдался самый большой разрыв между ожиданиями кандидатов и предложениями работодателей: 20 000 против 70 000 грн (50 000 грн) в сфере охраны и 30 000 против 70 065 грн (40 065 грн) в государственных учреждениях.

В большинстве других сфер с наибольшим количеством вакансий предложения значительно скромнее:

Логистика — Таможня — Склад — 31 500 грн;

Производство — Инженеры — Технологи — 30 000 грн;

Студенты — Начало карьеры — Без опыта — 29 000 грн;

Продажи — Клиентский менеджмент — 28 500 грн;

Административный персонал — Водители — Курьеры — 27 500 грн;

Торговля — 26 000 грн;

Рабочие специальности — Домашний персонал — 23 200 грн;

Медицина — Фармацевтика — Здравоохранение — 22 000 грн.

Конкуренция между кандидатами тоже различается. Больше всего резюме на одну вакансию приходится в сферах «Студенты — Начало карьеры — Без опыта» (3,7), «Административный персонал — Водители — Курьеры» (2,6), «Продажи — Клиентский менеджмент» (2,2) и «Торговля» (1,7). В логистике соотношение составляет 1,2. В производстве (0,75), среди домашнего персонала (0,78), в медицине (0,96), охране (0,36) и государственных учреждениях (0,06) вакансий больше, чем резюме.

Дефицит кандидатов не всегда подталкивает зарплаты вверх. В сфере охраны и государственных учреждениях меньше всего резюме и самые высокие предложения, но в медицине и среди домашнего персонала вакансий тоже больше, чем резюме, а предложения — самые низкие в таблице (22 000 и 23 200 грн).

Разница между зарплатными ожиданиями и предложениями по должностям

Среди вакансий, появляющихся на рынке труда Украины в октябре 2026 года, преобладают предложения в сферах логистики, управления, продаж и маркетинга. Самые высокие зарплаты предлагают на руководящих и логистических позициях:

Expedite Team Lead (логистика, США): 80 000–200 000 грн;

Заместитель регионального руководителя (г. Днепр): 110 000 грн;

SMM Manager: 60 000–90 000 грн;

Lean manager: 60 000–80 000 грн;

Агент по продаже логистических услуг (США): 55 000 грн.

Более скромные, но стабильные предложения фиксируются в сферах розничной торговли, складской работы, торговли и финансов:

Менеджер по выдаче кредитов в ломбарде: 34 000–50 000 грн;

Менеджер автозаправочного комплекса: 40 000–44 800 грн;

Торговый представитель на служебном автомобиле: 34 700–40 300 грн;

Разнорабочий на склад (закрытый цех): 35 000–37 000 грн;

Кладовщик на склад: 35 000 грн.

Чаще всего ищут специалистов в логистике и складской сфере, продажах и торговле, а также менеджеров среднего звена — от автозаправочных комплексов до финансовых услуг. Самые высокие зарплаты предлагают на руководящих и логистических позициях, особенно в проектах, ориентированных на рынок США, где верхняя граница достигает 200 000 грн. Далее следуют маркетинг и операционный менеджмент с зарплатной вилкой 60 000–90 000 грн.

Складские и базовые торговые позиции стабильно держатся на уровне 34 000–40 000 грн. При этом зарплатная вилка даже в рамках одной вакансии может быть очень широкой — иногда до 120 000 грн — и зависит от опыта кандидата, формата работы и готовности работодателя платить за результат.

Как менялись зарплаты за последние месяцы

Как менялись зарплаты за последние полгода (с апреля по октябрь 2026 года)

Источник: prozora.robota.ua

За последние полгода медианная зарплата в вакансиях по Украине менялась волнообразно. В апреле она составляла 27 500 грн, затем росла: 28 000 грн в мае, 29 000 грн в июне и 30 000 грн в июле — это стало пиком за рассматриваемый период.

Затем последовало снижение: 29 050 грн в августе, 28 100 грн в сентябре и 28 400 грн в октябре (данные по состоянию на 12 октября). Ожидания кандидатов все это время оставались стабильными: медиана по резюме держалась на уровне 25 000 грн каждый месяц с апреля по октябрь.

Разрыв между предложениями работодателей и ожиданиями кандидатов то увеличивался, то сокращался. В апреле он составлял 2 500 грн, в мае — 3 000 грн, в июне — 4 000 грн, а в июле достиг максимума в 5 000 грн. Затем он сократился до 4 050 грн в августе, 3 100 грн в сентябре и 3 400 грн в октябре.

Таким образом, зарплатные ожидания кандидатов практически не реагируют на колебания рынка, тогда как ставки работодателей заметно меняются. Летом они росли, что, вероятно, связано с сезонным спросом, хотя сами данные этого не подтверждают.

Как менялось количество резюме и вакансий (с апреля по октябрь 2026 года)

Источник: prozora.robota.ua

Количество вакансий по Украине оставалось практически неизменным до августа: от 160 562 в апреле до пикового значения 161 263 в июне и 159 930 в августе. В сентябре оно снизилось до 155 369 — примерно на 3% меньше, чем в апреле. Показатель октября (113 781 вакансия) является предварительным, поскольку месяц еще не завершился, поэтому его не следует сравнивать с данными за полные месяцы.

Количество резюме, напротив, росло: с 528 373 в апреле до 580 669 в сентябре, то есть примерно на 10%. Было и временное снижение до 509 420 в мае. Показатель октября (247 588) также является предварительным.

По предварительным данным за октябрь, соотношение вакансий и резюме остается в пользу работодателя: на одну вакансию приходится около 2,2 резюме, поэтому конкуренция между соискателями за каждую позицию сохраняется. Для сравнения, в сентябре этот показатель составлял около 3,7, однако октябрьскую цифру стоит уточнить после завершения месяца.

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