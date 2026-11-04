НБУ подкрепил кассы банков долларами и евро: спрос на валюту

Спрос банков на наличную иностранную валюту остается умеренным: во время сделок 4 ноября Национальный банк удовлетворил заявки четырех финучреждений на $40 млн и €21,4 млн.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Цель – обеспечить финучреждения необходимым запасом валюты для удовлетворения спроса клиентов.

Как сообщили в НБУ, участие в операциях приняли четыре банка. Регулятор объявил предложение в размере $50 млн и €50 млн, в то время как общий объем поданных заявок составил $40 млн и €21,4 млн. Все заявки были удовлетворены в полном объеме.

Таким образом, фактический спрос банков оказался ниже предложенного НБУ объема валюты. По итогам операций 3-4 ноября предложение регулятора более чем в три раза превысило совокупный спрос финучреждений.

В Нацбанке отмечают, что это свидетельствует о достаточном наличии наличной иностранной валюты в банковской системе и отсутствии системных проблем с подкреплением касс.

Курс гривны укрепляется, НБУ продолжит валютные операции

В Национальном банке напоминают, что при режиме управляемой гибкости курс гривны может изменяться в обоих направлениях – как ослабляться, так и укрепляться.

В частности, официальный курс гривны, установленный 4 ноября на следующий рабочий день, укрепился до 45,5 грн/$.

В то же время, курс продажи доллара США на наличном валютном рынке по итогам 4 ноября составил 46,4 грн/$.

Несмотря на умеренный спрос банков на наличную валюту НБУ планирует провести аналогичные операции и 5 ноября. В регуляторе объясняют это превентивной необходимостью поддерживать достаточный уровень наличной валютной ликвидности, чтобы банки могли бесперебойно удовлетворять потребности населения.

В конце октября гривна упала до самого низкого уровня за все время. 28 октября официальный курс доллара достиг рекордных 45,6 грн. В месяц доллар подорожал почти на 85 копеек, это около 2%. Dilo проанализировало, чего ждать с ноября, которым видят курс гривны аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.