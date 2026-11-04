UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,54

--0,13

EUR

51,25

+0,19

Наличный курс:

USD

46,32

46,05

EUR

52,04

51,70

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

НБУ подкрепил кассы банков долларами и евро: спрос на валюту

доллары валюта
Банки пригласили в НБУ $40 млн и €21,4 млн наличными

Спрос банков на наличную иностранную валюту остается умеренным: во время сделок 4 ноября Национальный банк удовлетворил заявки четырех финучреждений на $40 млн и €21,4 млн.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Цель – обеспечить финучреждения необходимым запасом валюты для удовлетворения спроса клиентов.

Как сообщили в НБУ, участие в операциях приняли четыре банка. Регулятор объявил предложение в размере $50 млн и €50 млн, в то время как общий объем поданных заявок составил $40 млн и €21,4 млн. Все заявки были удовлетворены в полном объеме.

Таким образом, фактический спрос банков оказался ниже предложенного НБУ объема валюты. По итогам операций 3-4 ноября предложение регулятора более чем в три раза превысило совокупный спрос финучреждений.

В Нацбанке отмечают, что это свидетельствует о достаточном наличии наличной иностранной валюты в банковской системе и отсутствии системных проблем с подкреплением касс.

Курс гривны укрепляется, НБУ продолжит валютные операции

В Национальном банке напоминают, что при режиме управляемой гибкости курс гривны может изменяться в обоих направлениях – как ослабляться, так и укрепляться.

В частности, официальный курс гривны, установленный 4 ноября на следующий рабочий день, укрепился до 45,5 грн/$.

В то же время, курс продажи доллара США на наличном валютном рынке по итогам 4 ноября составил 46,4 грн/$.

Несмотря на умеренный спрос банков на наличную валюту НБУ планирует провести аналогичные операции и 5 ноября. В регуляторе объясняют это превентивной необходимостью поддерживать достаточный уровень наличной валютной ликвидности, чтобы банки могли бесперебойно удовлетворять потребности населения.

В конце октября гривна упала до самого низкого уровня за все время. 28 октября официальный курс доллара достиг рекордных 45,6 грн. В месяц доллар подорожал почти на 85 копеек, это около 2%. Dilo проанализировало, чего ждать с ноября, которым видят курс гривны аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности