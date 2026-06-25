Доллар достиг 13-месячного максимума по отношению к основным валютам: причины и прогноз

Американский доллар демонстрирует самый резкий месячный рост за год из-за стабильных экономических показателей США. Трейдеры закладывают в прогнозы содержание высоких краткосрочных процентных ставок и ожидают публикацию новых данных по инфляции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Основные показатели

На этой неделе курс доллара преодолел отметку $1,14 по отношению к евро, а 24 июня зафиксировал 13-месячный максимум на уровне $1,13. По отношению к японской валюте доллар торгуется на уровне 161,73 иены, что близко к наивысшему значению за последние четыре десятилетия.

Укрепление валюты США повлияло на другие активы: цена на золото впервые за семь месяцев кратковременно опустилась ниже $4000 за унцию, а биткоин упал ниже $60 000. Индекс доллара в корзину шести основных валют достиг сегодня на уровне 101,5.

Доллар также достиг семимесячного максимума по фунту стерлингов на уровне $1,314 и 11-месячного максимума на уровне 0,8139 швейцарского франка. Нестабильность фондовых рынков усилила давление на австралийский доллар, снизившееся до $0,69 из-за пересмотра данных о занятости, и новозеландский доллар, зафиксировавшийся на уровне $0,5646.

Причины роста и прогноз

Из-за геополитических факторов инвесторы рассчитывают на рост ставок в США уже в октябре. С начала мая доходность двухлетних казначейских облигаций США выросла на 27 базисных пунктов до 4,15%, в то время как доходность немецких двухлетних облигаций упала на 7 базисных пунктов до 2,56%. Разрыв доходности 10-летних бумаг увеличился на 20 базисных пунктов в пользу США и превысил 150 базисных пунктов.

"Мы считаем, что движение ставок и доллара отражает ожидания циклического и структурного превращения экономики США. Сильный рост производительности, частично обусловленный искусственным интеллектом, должен поддерживать более высокие доходы и привести к положительному влиянию на доллар притока капитала", - сказал Стив Ингландер, руководитель отдела глобальных валютных исследований G10.

По словам президента аналитической фирмы Spectra Markets Брента Доннелли, дальнейший рост американской валюты "требует дальнейшего (расширения) разницы в курсах, но в краткосрочной перспективе корпорациям нужны доллары".

Ситуация в Украине

Украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.

Официальный курс доллара США по отношению к гривне 25 июня снизился на одну копейку и составляет 44, 87 грн, в то же время евро подешевел сразу на двадцать две копейки до 50,88 грн.