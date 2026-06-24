Золото впервые за долгое время упало ниже 4000 долларов

Цена на золото впервые с ноября упала ниже 4000 долларов за унцию. Стремительное укрепление доллара и перспектива дальнейшего повышения процентных ставок остановили трехлетний бычий рынок слитков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

В ходе последних торгов стоимость металла снизилась на 2,9%, зафиксировавшись на отметке 3 999,90 доллара.

Какие причины падения

Драгметалл демонстрировал двусмысленные прибыли в течение каждого из последних трех лет, выросшие в цене более чем вдвое благодаря активности центральных банков, инвесторов и фондов. Однако этот рост иссяк в конце января, вскоре после достижения исторического максимума около 5600 долларов за унцию.

К июню золото упало более чем на 20% от своего пика, что традиционно знаменует начало медвежьего рынка.

Главным фактором стало начало войны между США и Ираном, которая из-за дорогих энергоносителей раскрутила инфляцию и заставила рынки ждать более высоких ставок.

Изменение прогнозов

Хотя сейчас нефть дешевеет из-за мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, новый глава ФРС Кевин Уорш удивил рынки жесткой риторикой.

Стратег ING Groep NV Эва Мантей подтвердила, что главным двигателем падения стала переоценка ожиданий по ставкам.

На этом фоне Уолл-стрит массово просматривает ожидания. Goldman Sachs снизил годовой прогноз стоимости слитков на 500 долларов до отметки 4900 долларов за унцию, а Deutsche Bank ухудшил отметку на четвертый квартал на 17%.

По данным Deutsche Bank, поддержка металла со стороны биржевых фондов отсутствует, а ситуация на рынке Китая указывает на слабый импорт.

Единственной надежной опорой для золота остается высокий спрос со стороны мировых центральных банков, продолжающих активно наращивать свои резервы.

Напомним, 8 июня мировые цены на золото упали до двухмесячного минимума из-за сильных данных о занятости в США, усиливших ожидания по повышению ставки ФРС.