Золото вперше за довгий час впало нижче 4000 доларів

Ціна на золото вперше з листопада впала нижче 4000 доларів за унцію. Стрімке зміцнення долара та перспектива подальшого підвищення процентних ставок зупинили трирічний бичачий ринок злитків.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Під час останніх торгів вартість металу знизилася на 2,9%, зафіксувавшись на позначці 3 999,90 долара.

Які причини падіння

Дорогоцінний метал демонстрував двозначні прибутки протягом кожного з останніх трьох років, зросши в ціні більш ніж удвічі завдяки активності центральних банків, інвесторів та фондів. Проте це зростання вичерпалося наприкінці січня, невдовзі після досягнення історичного максимуму близько 5600 доларів за унцію.

До червня золото впало на понад 20% від свого піку, що традиційно знаменує початок ведмежого ринку.

Головним чинником став початок війни між США та Іраном, яка через дорогі енергоносії розкрутила інфляцію та змусила ринки чекати на вищі ставки.

Зміна прогнозів

Хоча зараз нафта дешевшає через мирні переговори між Вашингтоном та Тегераном, новий голова ФРС Кевін Ворш здивував ринки жорсткою риторикою.

Стратег ING Groep NV Ева Мантей підтвердила, що головним рушієм падіння стало переоцінювання очікувань щодо ставок.

На цьому тлі Волл-стріт масово переглядає очікування. Goldman Sachs знизив річний прогноз вартості злитків на 500 доларів до позначки 4900 доларів за унцію, а Deutsche Bank погіршив оцінку на четвертий квартал на 17%.

За даними Deutsche Bank, підтримка металу з боку біржових фондів наразі відсутня, а ситуація на ринку Китаю вказує на слабкий імпорт.

Єдиною надійною опорою для золота залишається високий попит з боку світових центральних банків, які продовжують активно нарощувати свої резерви.

Нагадаємо, 8 червнясвітові ціни на золото впали до двомісячного мінімуму через сильні дані про зайнятість у США, які посилили очікування щодо підвищення ставки ФРС.