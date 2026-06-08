Світові ціни на золото впали до рекордно низького рівня за останні два місяці

У понеділок світові ціни на золото впали до двомісячного мінімуму через сильні дані про зайнятість у США, які посилили очікування щодо підвищення ставки ФРС.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Паралельно з цим новий обмін військовими ударами між Ізраїлем та Іраном спровокував різке зростання цін на нафту, що додатково посилило глобальні побоювання щодо прискорення інфляції.

На торгах спотова ціна на золото знизилася на 0,9% та зафіксувалася на позначці 4 290,66 долара за унцію. Це є найнижчим показником з 23 березня поточного року.

Попри те, що золото традиційно вважається класичним інструментом захисту від інфляції, вищі відсоткові ставки зазвичай чинять сильний тиск на цей недохідний метал.

На цьому тлі прибутковість 10-річних казначейських облігацій США підскочила до двотижневого максимуму, що автоматично збільшило альтернативну вартість зберігання золота для великих інвесторів.

Водночас геополітична напруженість на Близькому Сході продовжує підігрівати сировинні ринки.

Нові удари Ізраїлю по території Ірану, а також відновлення військових нападів на Ліван днем раніше призвели до того, що світові ціни на нафту підскочили більш ніж на 4 долари, створивши нові інфляційні ризики для світової економіки.

Подальші орієнтири для інвесторів та підказки щодо монетарного курсу ФРС нададуть свіжі дані про індекс споживчих цін США за травень, а також наступний звіт про ціни виробників.

Експерти припускають, що у разі виходу гарячіших інфляційних показників або оприлюднення занадто жорсткого прогнозу від Комітету з відкритих ринків ФРС, ціна на золото може протестувати наступну психологічно важливу лінію підтримки на рівні 4 000 доларів за унцію.

Слідом за золотом негативну динаміку продемонстрували й інші дорогоцінні метали. Зокрема, спотова ціна на срібло знизилася на 1,2% і зупинилася на рівні 66,98 долара за унцію. Платина втратила близько 1,1% своєї вартості, опустившись до 1 757,53 долара, а паладій подешевшав на 0,5%, досягнувши позначки 1 219,61 долара.

Нагадаємо, минулого тижня золото подешевшало через міцний долар та зростання цін на нафту. Нове загострення конфлікту на Близькому Сході зруйнувало надії інвесторів на те, що США та Іран швидко домовляться про мир.