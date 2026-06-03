Золото подешевшало через зростання цін на нафту та міцний долар

У середу, 3 червня, золото подешевшало через міцний долар та зростання цін на нафту. Нове загострення конфлікту на Близькому Сході зруйнувало надії інвесторів на те, що США та Іран швидко домовляться про мир.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Спотова ціна на золото знизилася на 0,8% і зупинилася на позначці 4 449,19 доларів за унцію до 09:22 за Гринвічем. Водночас серпневі ф'ючерси на золото в США впали на 0,9%, досягнувши рівня 4 478,40 доларів.

Ескалація в Перській затоці

Нова хвиля бойових дій у Перській затоці спалахнула в середу, коли іранська ракетна атака завдала пошкоджень аеропорту Кувейту. У відповідь американські військові здійснили удари поблизу стратегічно важливої Ормузької протоки.

На цьому тлі дипломатичні переговори між Вашингтоном і Тегераном зайшли у глухий кут і не продемонстрували жодного прогресу.

Старший аналітик FXTM Лукман Отунуга зазначив, що золото опинилося під серйозним тиском, подолавши психологічний рівень підтримки в 4450 доларів. За його словами, згасання надій на швидку мирну угоду між США та Іраном продовжуватиме підштовхувати ціни на нафту вгору.

Інфляційні ризики

Американський долар додав у вартості 0,2%, а нафтові котирування зростають уже третю сесію поспіль. Дорога нафта посилює глобальні інфляційні ризики, що змушує ринки готуватися до тривалого періоду високих процентних ставок.

Зазвичай золото слугує захистом від інфляції, проте в умовах жорсткої монетарної політики воно втрачає інвестиційну привабливість, оскільки є недохідним активом.

До початку відкритого конфлікту з Іраном ринки прогнозували два зниження процентних ставок у США цього року.

Наразі ситуація кардинально змінилася: інструмент CME FedWatch показує вже 42% ймовірності підвищення ставки на 25 базисних пунктів у грудні.

Ціни на інші метали

Паралельно із золотом негативну динаміку демонструють і інші дорогоцінні метали. Спотова ціна на срібло просіла на 1,1% до 74,28 долара за унцію.

Платина втратила 0,4%, опустившись до 1 928,35 долара, а паладій подешевшав на 1,2% і торгується на рівні 1 353,50 долара.

Нагадаємо, у понеділок, 25 травня, світові ціни на золото підскочили більш ніж на 1%. Це сталося через оптимізм інвесторів, які очікують прориву в мирних переговорах між США та Іраном.