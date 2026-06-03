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Золото подешевело из-за роста цен на нефть и крепкий доллар

золото
Цена на золото упала на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке / Depositphotos

В среду, 3 июня, золото подешевело из-за крепкого доллара и роста цен на нефть. Новое обострение конфликта на Ближнем Востоке разрушило надежды инвесторов на то, что США и Иран быстро договорятся о мире.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Спотовая цена на золото снизилась на 0,8% и остановилась на отметке 4449,19 долларов за унцию до 09:22 по Гринвичу. В то же время августовские фьючерсы на золото в США упали на 0,9%, достигнув уровня 4 478,40 долларов.

Эскалация в Персидском заливе

Новая волна боевых действий в Персидском заливе вспыхнула в среду, когда иранская ракетная атака нанесла повреждения аэропорту Кувейта. В ответ американские военные нанесли удары вблизи стратегически важного Ормузского пролива.

На этом фоне дипломатические переговоры между Вашингтоном и Тегераном зашли в тупик и не продемонстрировали ни одного прогресса.

Старший аналитик FXTM Лукман Отунуга отметил, что золото оказалось под серьезным давлением, преодолев психологический уровень поддержки в 4450 долларов. По его словам, угасание надежд на скорейшее мирное соглашение между США и Ираном будет продолжать подталкивать цены на нефть вверх.

Инфляционные риски

Американский доллар прибавил в стоимости 0,2%, а нефтяные котировки растут уже третью сессию подряд. Дорогая нефть усугубляет глобальные инфляционные риски, что заставляет рынки готовиться к длительному периоду высоких процентных ставок.

Обычно золото служит защитой от инфляции, однако в условиях жесткой монетарной политики оно теряет инвестиционную привлекательность, поскольку является неприбыльным активом.

До начала открытого конфликта с Ираном рынки прогнозировали два понижения процентных ставок в США в этом году.

Пока ситуация кардинально изменилась: инструмент CME FedWatch показывает уже 42% вероятности повышения ставки на 25 базисных пунктов в декабре.

Цены на другие металлы

Параллельно с золотом негативную динамику показывают и другие драгоценные металлы. Спотовая цена на серебро просела на 1,1% до 74,28 доллара за унцию.

Платина потеряла 0,4%, опустившись до 1 928,35 доллара, а палладий подешевел на 1,2% и торгуется на уровне 1 353,50 доллара.

Напомним, в понедельник, 25 мая, мировые цены на золото подскочили более чем на 1%. Это произошло из-за оптимизма инвесторов, ожидающих прорыва в мирных переговорах между США и Ираном.

Автор:
Татьяна Бессараб
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