Золото дешевеет из-за дорогой нефти и отказа Трампа от мирного плана: как изменились цены

В понедельник, 11 мая, золото упало в цене на 1%. Главными причинами стали стремительное удорожание нефти, усиливающее инфляционные ожидания и отсутствие прогресса в мирных переговорах между США и Ираном.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Reuters .

Спотовая цена на золото опустилась до 4667,99 доллара за унцию, а июньские фьючерсы в США потеряли 1,1%.

Дополнительным фактором снижения стоимости драгметалла стало укрепление курса доллара. Поскольку цена золота фиксируется в американской валюте, его покупка стала дороже владельцам других валют, что традиционно снижает спрос на слитки.

Конфликт на Ближнем Востоке останавливает рынки

Инвестиционная среда ухудшилась после того, как президент США Дональд Трамп отверг мирные предложения Тегерана. Американский лидер назвал требования Ирана абсолютно неприемлемыми, что фактически заблокировало переговорный процесс. Это привело к росту цен на нефть марки Brent выше отметки 103 доллара за баррель.

Рынок опасается, что продолжающийся уже 10 недель конфликт может затянуться. Наибольшее беспокойство вызывает вероятное парализование судоходства через стратегически важный Ормузский пролив.

Аналитики рынка отмечают, что инфляционные риски продолжают оказывать давление на сознание инвесторов, поскольку попытки прекратить противостояние зашли в тупик.

ФРС удерживает высокие ставки

С начала активной фазы конфликта в конце февраля золото потеряло в цене уже более 11%.

Высокая стоимость энергоносителей подпитывает инфляцию, что вынуждает Федеральную резервную систему США дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне.

Хотя золото обычно считается инструментом защиты от инфляции, высокие ставки делают этот актив менее привлекательным для трейдеров.

Напомним, в начале февраля цена на золото продемонстрировала уверенный рост на 1,9%, достигнув отметки 4 859,43 доллара за унцию. Серебро выросло на 4,2% до $74,22 доллара. Рынок драгметаллов отреагировал на обвал индексов от Уолл-стрит до Азии.