Индия остановила импорт золота и серебра: цены растут, есть риск дефицита на рынке

Индийские банки уже пять недель не могут импортировать золото и серебро из-за административных задержек и отсутствия таможенных разъяснений, что создает риск дефицита на внутреннем рынке драгоценных металлов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Проблема возникла на фоне задержки публикации списка уполномоченных импортеров и неопределенности налогового режима.

По данным трейдеров, грузы с драгметаллами остановились на таможне с начала нового финансового года 1 апреля. После публикации списка банков 17 апреля импорт фактически не возобновился из-за отсутствия отдельного таможенного разрешения, необходимого для выпуска партий в портах и аэропортах.

Ситуацию усложняет неопределенность по налогообложению. Банки ожидают разъяснения, останется ли золото и серебро освобожденными от интегрированного налога на товары и услуги, что влияет на стоимость операций.

Ключевые последствия для рынка Индии:

задержка импорта длится около пяти недель

рост внутренних цен на золото и серебро

премия к мировой цене превысила 20 долларов за унцию

усиление нагрузки на внутренние поставки после сезонного спроса

Индия является вторым по объему рынком золота в мире и импортирует большинство металлов. Банки, торговые дома и нефтеперерабатывающие компании формируют основные каналы закупок. Нарушение поставок уже привело к активизации альтернативных каналов через Индийскую международную биржу слитков, однако этот механизм медленнее и требует большего оборотного капитала.

Несмотря на понижение глобального спроса из-за колебаний цен, внутренний рынок показывает признаки дефицита. По оценкам аналитиков, перебои с импортом могут временно улучшить торговый баланс Индии за счет сокращения объемов ввоза драгоценных металлов, являющихся одной из крупнейших статей импорта после нефти.

Министерство финансов и таможенные органы Индии официально ситуацию не прокомментировали, а решение о разблокировании импорта ожидается после согласования технических и налоговых процедур.

