Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

--0,03

EUR

51,40

--0,06

Наличный курс:

USD

43,82

43,75

EUR

51,60

51,41

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Индия остановила импорт золота и серебра: цены растут, есть риск дефицита на рынке

золото, серебро, деньги
Индия остановила импорт золота и серебра

Индийские банки уже пять недель не могут импортировать золото и серебро из-за административных задержек и отсутствия таможенных разъяснений, что создает риск дефицита на внутреннем рынке драгоценных металлов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Проблема возникла на фоне задержки публикации списка уполномоченных импортеров и неопределенности налогового режима.

По данным трейдеров, грузы с драгметаллами остановились на таможне с начала нового финансового года 1 апреля. После публикации списка банков 17 апреля импорт фактически не возобновился из-за отсутствия отдельного таможенного разрешения, необходимого для выпуска партий в портах и аэропортах.

Ситуацию усложняет неопределенность по налогообложению. Банки ожидают разъяснения, останется ли золото и серебро освобожденными от интегрированного налога на товары и услуги, что влияет на стоимость операций.

Ключевые последствия для рынка Индии:

  • задержка импорта длится около пяти недель
  • рост внутренних цен на золото и серебро
  • премия к мировой цене превысила 20 долларов за унцию
  • усиление нагрузки на внутренние поставки после сезонного спроса

Индия является вторым по объему рынком золота в мире и импортирует большинство металлов. Банки, торговые дома и нефтеперерабатывающие компании формируют основные каналы закупок. Нарушение поставок уже привело к активизации альтернативных каналов через Индийскую международную биржу слитков, однако этот механизм медленнее и требует большего оборотного капитала.

Несмотря на понижение глобального спроса из-за колебаний цен, внутренний рынок показывает признаки дефицита. По оценкам аналитиков, перебои с импортом могут временно улучшить торговый баланс Индии за счет сокращения объемов ввоза драгоценных металлов, являющихся одной из крупнейших статей импорта после нефти.

Министерство финансов и таможенные органы Индии официально ситуацию не прокомментировали, а решение о разблокировании импорта ожидается после согласования технических и налоговых процедур.

Добавим, в начале февраля цена на золото продемонстрировала уверенный рост на 1,9%, достигнув отметки в 4 859,43 доллара за унцию. Серебро выросло на 4,2% до $74,22 доллара. Рынок драгметаллов отреагировал на обвал индексов от Уолл-стрит до Азии.

Автор:
Татьяна Гойденко