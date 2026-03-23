AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года
большой войны
Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери

2025 року
Лідери
бізнес-репутації
Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху
з Ощадом
Лучшие
работодатели 2025
Свое 

дело
Инвестиции 

в образование
Обучение 

для жизни
ТОП 50 

СЕО
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart 

Money

Золото переживает наибольшее падение за 40 лет: какие цены

Золото и драгоценные металлы резко дешевеют / Depositphotos

Цены на золото резко упали до минимума через четыре месяца после худшего недельного обвала с 1983 года. Рынок реагирует на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, рост цен на нефть и ожидание повышения процентных ставок в США.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Динамика цен на золото и другие металлы

Цены на золото резко снизились, достигнув минимального уровня за последние четыре месяца. В понедельник котировки упали более чем на 8%, продолжив серию из девяти сессий с негативной динамикой. По состоянию на утро спотовое золото торговалось на уровне $4 203 за унцию, тогда как за день опускалось до $4 097 - самого низкого показателя с конца ноября.

На прошлой неделе рынок испытал наибольший обвал с 1983 года: металл потерял более 10% стоимости. От исторического максимума, зафиксированного в конце января, цены уже просели примерно на четверть.

Фьючерсы на золото в США также пошли вниз – около $4 205 за унцию. Синхронно дешевели и другие драгоценные металлы: серебро потеряло более 6%, платина - более 6%, а палладий подешевел примерно на 3,5%, достигнув минимальных значений за несколько месяцев.

Причины падения

Основным фактором давления на рынок стали растущие инфляционные риски, связанные с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и высокими ценами на нефть, которые содержатся выше $100 за баррель. На этом фоне инвесторы пересмотрели ожидания монетарной политики: вместо снижения ставок все больше прогнозируют их повышение.

Поскольку золото не приносит процентный доход, повышение ставок снижает его инвестиционную привлекательность. Дополнительное давление создает укрепление доллара США и сокращение ожиданий смягчения политики Федеральной резервной системы.

Ситуацию усложняет геополитика: Иран пригрозил ударами по инфраструктуре стран Персидского залива, а риски вокруг Ормузского пролива поддерживают высокие цены на нефть. Это усиливает инфляционное давление из-за роста затрат на транспорт и производство.

В то же время, в периоды нестабильности золото частично теряет роль «тихой гавани», поскольку инвесторы вынуждены продавать его для покрытия убытков в других активах. Совокупность этих факторов формирует устойчивый негативный тренд на рынке драгоценных металлов.

Напомним, в Конгрессе США разрабатывают законопроект, которым предлагается изобразить портрет действующего президента США Дональда Трампа на новой купюре в $250.

Автор:
Ольга Опенько