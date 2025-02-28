В США хотят ввести купюру $250 с портретом Трампа

В Конгрессе США разрабатывают законопроект, которым предлагается изобразить портрет действующего президента США Дональда Трампа на новой купюре в $250.

Член палаты представителей Республиканской партии Джо Уилсон, являющийся автором соответствующего законопроекта, в соцсети Х опубликовал изображение купюры с лицом Трампа. Дизайн был создан с помощью искусственного интеллекта.

Конгрессмен объяснил необходимость введения новой купюры тем, что инфляция при президентстве Джо Байдена разрушила экономику, заставив американские семьи носить с собой больше наличных денег.

"Самая ценная купюра для самого ценного президента!" – написал Уилсон.

Grateful to announce that I am drafting legislation to direct the Bureau of Engraving and Printing to design a $250 bill featuring Donald J. Trump. Bidenflation has destroyed the economy forcing American families to carry more cash. Most valuable bill for most valuable President! pic.twitter.com/v4glGOB2z3 — Joe Wilson (@RepJoeWilson) February 25, 2025

Культ Трампа

Как пишет The New York Post, такой законопроект нарушил бы действующий закон США в 1866 году: он запрещает изображать на американских деньгах портреты живых людей во избежание монархии.

В то же время издание напоминает, что купюры номиналом более $100 изъяли из обращения с 1969 года из-за их непопулярности.

Также конгрессмены предлагают совершить день рождения Трампа федеральным праздником.

Конгрессмен Клаудия Тенни сказала, что она представила закон об объединении существующего ежегодного празднования Дня флага с днем ​​рождения президента для нового совместного праздника, который будет отмечаться 14 июня.

Также республиканка Анна Паулина Луна выдвинула законопроект, которым предлагает выкарбовать лицо президента США Дональда Трампа в горе Рашмор — национальном мемориале, где высечены главы президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

Ранее Трамп поручил министру финансов США Скотту Бессенту прекратить чеканку одноцентовых монет или пенни, как их обычно называют. Согласно годовому отчету Монетного двора США за 2024 год изготовление и распространение монеты номиналом в один цент обходится в 3,69 цента.