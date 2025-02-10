"Это так расточительно": Трамп поручил прекратить чеканку одноцентовых монет

Президент США Дональд Трамп поручил министру финансов США Скотту Бессенту прекратить чеканку одноцентовых монет или пенни, как их обычно называют.

Об этом сообщает BBC, ссылаясь на заявление 47-го президента США.

"Давайте избавимся от ненужных расходов в бюджете нашей большой страны, даже если это будет только копейка за раз. Это так расточительно. Я поручил министру финансов США прекратить выпуск новых пенни", — говорится в заявлении Трампа.

Как отмечают журналисты, это произошло после того, как Департамент эффективности государственного управления Илона Маска (Doge) привлек внимание к стоимости чеканки монет номиналом в 1 цент.

В США уже давно ведутся споры по поводу стоимости и полезности пенни. Согласно годовому отчету Монетного двора США за 2024 год изготовление и распространение монеты номиналом в один цент обходится в 3,69 цента.

Ранее должностные лица правительства США и члены Конгресса предлагали отменить чеканку пенни, но безуспешно. В то время как противники утверждают, что монета из цинка и меди — бесполезная трата денег и ресурсов, ее сторонники говорят, что монета удерживает цены на низком уровне и способствует сбору средств на благотворительность.

Какие страны отказались от чеканки монет минимального номинала?

Некоторые страны мира прекратили выпуск подобных монет. Канада отказалась от своей одноцентовой монеты в 2012 году, сославшись на стоимость ее чеканки и падение покупательной способности из-за высоких цен.

Кроме того, сокращение использования наличных денег привело к тому, что Великобритания не стала чеканить новые монеты в 2024 году, поскольку власти решили, что в обращении уже достаточно монет. Казначейство Великобритании заявило, что монеты в 1 или 2 пенса не будут изыматься из обращения. Однако, поскольку все больше людей переходят на безналичный образ жизни, в течение нескольких лет монеты в 2 пенса больше не выпускаются.



Отметим, что раньше похожий путь выбрала и Украина. Разменные монеты номиналами 1, 2, 5 копеек выведены из обращения в нашем государстве 1 октября 2019 года.

Напомним, в январе президент США Дональд Трамп распорядился создать рабочую группу по вопросам криптовалюты, которая должна разработать новые регулирования для цифровых активов и изучить возможность создания национального резерва криптовалюты.