"Це так марнотратно": Трамп доручив припинити карбування одноцентових монет

Президент США Дональд Трамп доручив міністру фінансів США Скотту Бессенту припинити карбування одноцентових монет, або пенні, як їх зазвичай називають.

Про це повідомляє ВВС, посилаючись на заяву 47-го президента США.

"Давайте позбудемося непотрібних витрат у бюджеті нашої великої країни, навіть якщо це буде лише копійка за раз. Це так марнотратно. Я доручив міністру фінансів США припинити випуск нових пенні", — йдеться у заяві Трампа.

Як зазначають журналісти, це сталося після того, як Департамент ефективності державного управління Ілона Маска (Doge) привернув увагу до вартості карбування монет номіналом в 1 цент.

У США вже давно точаться суперечки щодо вартості та корисності пенні. Згідно з річним звітом Монетного двору США за 2024 рік, виготовлення та розповсюдження монети номіналом в один цент обходиться в 3,69 цента.

Раніше посадові особи уряду США та члени Конгресу пропонували скасувати карбування пенні, але безуспішно. У той час як противники стверджують, що монета з цинку та міді — марна витрата грошей та ресурсів, її прихильники кажуть, що монета утримує ціни на низькому рівні та сприяє збиранню коштів на благодійність.

Які країни відмовилися від карбування монет мінімального номиналу?

Деякі країни світу припинили випуск подібних монет. Канада відмовилася від своєї одноцентової монети у 2012 році, пославшись на вартість її карбування та падіння купівельної спроможності через високі ціни.

Крім того, скорочення використання готівки призвело до того, що Великобританія не стала карбувати нові монети в 2024 році, оскільки влада вирішила, що в обігу вже достатньо монет. Казначейство Великобританії заявило, що монети в 1 або 2 пенси не вилучатимуться з обігу. Однак, оскільки все більше людей переходять на безготівковий спосіб життя, протягом кількох років монети в 2 пенси більше не випускалися.



Зазначимо, що раніше подібний шлях обрала й Україна. Розмінні монети номіналами 1, 2, 5 копійок виведені з обігу у нашій державі 1 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, у січні президент США Дональд Трамп дав розпорядження створити робочу групу з питань криптовалюти, яка має розробити нові регулювання для цифрових активів та вивчити можливість створення національного резерву криптовалюти.