Трамп заявив, що борг США може бути менше, ніж вважається

Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що його адміністрація вивчає виплати за боргами казначейства щодо можливого шахрайства, і припустив, що борг країни у розмірі 36 трильйонів доларів може бути не таким високим.

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи перед журналістами на борту Air Force One, Трамп сказав, що посадові особи адміністрації, які переглядають платіжні записи у спробі виявити марнотратні витрати, звернули увагу на виплати за боргами, які відіграють центральну роль у світовій фінансовій системі.

"Ми навіть розглядаємо казначейські облігації. Може виникнути проблема — ви читали про це… . Іншими словами, деякі з тих речей, які ми знаходимо, є шахрайськими, тому, можливо, ми маємо менше боргів, ніж ми думали ", — зазначив президент США.

Борг США нині становить понад 120% ВВП. Як зазначають журналісти агентства, незрозуміло, чи Трамп мав на увазі обслуговування боргу чи інші державні виплати, що здійснюються Міністерством фінансів.



Відомо, що він доручив Ілону Маску провести амбітну реформу федерального уряду, що викликало вуличні протести у Вашингтоні та звинувачення в тому, що адміністрація президента США порушує закон. У суботу, 8 лютого, федеральний суддя тимчасово заблокував команді Маска доступ до урядових систем, що використовуються для обробки платежів на трильйони доларів, пославшись на ризик того, що конфіденційна інформація може бути розкрита неналежним чином. Після винесення ухвали Маск заявив, що список організацій, яким не слід отримувати державні виплати, повинен оновлюватися щонайменше щотижня, якщо не щодня. Міністр фінансів Скотт Бессент зазначив, що команда Маска має доступ "тільки для читання" до платіжної системи, що не дає їм повноважень вносити зміни.

Нагадаємо, президент СЩА Дональд Трамп призначив Ілона Маска головою нового Департаменту урядової ефективності. На цій посаді він займеться скороченням бюджетних витрат і реструктуризацією федеральних агентств.